Звезда сериала „Офис“ сообщила о страшном диагнозе

Актриса Дженна Фишер призналась, что у нее выявили агрессивный рак груди. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

50-летняя звезда культового сериала „Офис“ рассказала поклонникам, что скрывала свой диагноз с помощью париков и шляп во время лечения. Опухоль ей диагностировали в прошлом году.

„Никогда бы не подумала, что сделаю подобное заявление, но вот оно. Рада сообщить, что сейчас чувствую себя прекрасно“, — написала Фишер.

Как сообщила актриса, в январе ей сделали операцию по удалению части ткани молочной железы. Чтобы убедиться, что болезнь не вернется, Дженна также прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии.