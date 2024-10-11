Джей Ло впервые прокомментировала разрыв с Беном Аффлеком

В разговоре с журналистами певица призналась, что крах „настоящей истории любви“ с Аффлеком стал для нее настоящей катастрофой. Теперь ей приходится учиться жить заново.

„Я только осознаю, что способна на радость и счастье в одиночестве. Отношения с мужчиной не определяют меня. Не могу и не хочу искать счастья в других, должна найти его внутри себя“, — заявила Джей Ло.