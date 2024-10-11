Кейт Пентус-Розиманнус, вновь ставшая матерью в 48 лет: „Мне было очень страшно, но мне было трудно признаться в этом другим и даже самой себе“

После первых родов, которые произошли в семье Розиманнусов, когда Кейт было 45 лет, пара стала мечтать о втором ребенке. Однако эту мечту сопровождало много рисков и страхов. „Я не была уверена, какие опасности сопутствуют ожиданию ребенка в 47 лет, и сомневалась. Я была очень рада, когда врач одобрил эту идею“, вспоминала женщина. В то же время Райн и Кейт дали жизни принять окончательное решение. „Мы решили попробовать. Если он придет, мы будем счастливы; если нет, то больше мы не будем проходить такой долгий путь, какой предшествовал рождению Ити Лоретты“.