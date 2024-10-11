Невеста Андрея Зевакина Келли-Карита Ефимов: Меня никогда не волновало, что кто-то говорит за моей спиной

„Меня никогда не интересовало, говорит ли кто-то обо мне за спиной, критикуют ли. Всё равно будут говорить, независимо от того, делаешь ты что-то или нет. Если позволить этому на себя влиять, то будет сложно“, — говорит Келли, которая прислушивается только к самым близкии людям.

Журнал Kroonika встретил Келли-Кариту 4 октября на презентации нового тревел-шоу Андрея Зевякина и Робина Валтинга, где она рассказала, что, хотя в последние месяцы активно занимается созданием своего контента, её основной фокус всё же остаётся на работе парикмахером. „Сейчас я хочу сосредоточиться на парикмахерском деле и своём новом продукте для локонов, который я разработала“, — сказала Келли-Карита, которая недавно выпустила набор товаров в сотрудничестве с Browzy. Это, однако, не мешает ей продолжать создавать контент. „У меня и сейчас с собой камера, чтобы снимать влог!“ — признаётся она.

Келли-Карита, которая предпочитает не говорить публично о своих отношениях с Андреем, всё же с радостью призналась Kroonika, что её сердце занято. Но что она ценит в партнёре? „Прежде всего, я ценю честность, готовность помочь и, честно говоря, чистоплотность. Гигиена должна быть на уровне. И доброжелательность“, — перечислила Келли-Карита, добавив, что важно, чтобы при нахождении рядом с партнёром было правильное внутреннее чувство. Также она ценит свободное общение, в котором можно обсудить с партнёром всё, что угодно.