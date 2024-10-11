Тейлор Свифт обошла Рианну в списке самых богатых женщин-музыкантов мира

Она обогнала Рианну и теперь занимает второе место в общем списке самых богатых музыкантов, уступая лишь Jay-Z, чье состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов (около 2,2 миллиарда евро).

В то время как Рианна (1,4 млрд долларов) все еще удерживает звание самой богатой женщины-музыканта всех времен, Свифт, возможно, скоро будет претендовать и на это звание.

Forbes подтвердил эту новость, проанализировав финансовое положение Свифт после исторического успеха ее тура Eras, и подсчитал, что $600 млн ее состояния составляют доходы от гастролей и гонорары, еще $600 млн — стоимость ее музыкального каталога, а $125 млн — инвестиции в недвижимость.

Сообщается, что в прошлом году Свифт заработала 100 миллионов долларов только на роялти от потокового вещания Spotify, во многом благодаря альбому 2022 года Midnights и перезаписанной в 2023 году версии „1989“ — 1989 (Taylor’s Version).

Свифт отличает то, что в отличие от многих музыкантов, ее состояние в первую очередь связано с ее музыкальной карьерой, и она является единственным музыкантом в истории, достигшим 10-значного состояния в основном за счет продаж альбомов и живых выступлений, а не за счет предпринимательской деятельности.

Впервые она стала миллиардером в октябре 2023 года.

Тейлор Свифт завершила европейскую часть своего тура Eras Tour в августе и собирается завершить мировое турне в конце этого года. Последний этап стартует в США 18 октября, а завершится Eras Tour в Канаде в начале декабря.

Недавно поп-звезда поддержала кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, к неудовольствию Дональда Трампа, который предсказал, что в результате певица „заплатит за это“. Ранее Трамп выкладывал фальшивые фотографии AI, утверждая, что Свифт и ее фанаты поддерживают его.