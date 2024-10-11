„Те, которые часто остаются невидимыми“. В T1 открылась фотовыставка о женщинах с особыми потребностями

Автором фотопортретов является Алана Прооса (Alana Proosa), а основой для выставки послужили встречи и интервью Кристины Амор (Kristina Amor). Выставка была также посвящена памяти Кейу Роозимяги (Keiu Roosimägi, 17.02.1984 – 29.07.2023), которая была автором идеи.

„На выставке мы представляем женщин, которые часто остаются невидимыми для общества. У каждой из этих женщин есть что рассказать, и эта выставка — взгляд на их истории. Экспозиция также затрагивает такие темы, как сексуальные права женщин и их право на сознательный выбор между жизнью и смертью“, — отметила Кристина Амор.

Кейу Роозимяги, основательница поддержки Helpific (www.helpific.com), подчеркнула: „Самые уверенные женщины — это те, кто смело показывает себя такими, какие они есть. Они не скрывают своих физических особенностей или заболеваний, которые могут изменить их внешний вид. Но кто они на самом деле? О чем они думают? Каковы их ценности и взгляды на жизнь? Именно эти вопросы легли в основу выставки“.

Для женщин с ограниченными возможностями, одной из самых уязвимых групп общества, крайне важно выйти из состояния апатии, осознать свои права и возможности, и осмелиться открыться миру. Эти женщины должны почувствовать свою силу и свое место в обществе.

Выставка будет доступна для посещения на втором этаже Т1 до 15 декабря 2024 года. Также, 23 и 30 октября в 18:00 Кристина Амор проведет кураторские экскурсии.

Фотовыставка является частью проекта по защите прав человека: „Mitte midagi puuetega naistele puuetega naisteta!“. Проект был профинансирован грантом ЕЭЗ в рамках программы Фонда Активных Граждан (Aktiivsete Kodanike Fond Eestis) при поддержке Фонда Открытой Эстонии (Avatud Eesti Fond) и в сотрудничестве с Ассоциацией неправительственных организаций (Vabaühenduste Liit).

Поддержку выставке оказала Ассоциация женщин-инвалидов Эстонии (Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit).

Посетители могут сделать пожертвования для продолжения миссии Helpific — объединять людей с особыми потребностями и пожилых людей с волонтерами для совместных прогулок, эмоциональной поддержки, общения, посещения врачей или культурных мероприятий, а также помощи в повседневных делах. Благотворительные открытки можно приобрести в интернет-магазине Helpific, а также через социальные сети, где продаются футболки и тканевые сумки.