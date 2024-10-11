Стало известно, на что именно обиделись родители молодой жены Канье Уэста

Несколько дней назад в Сети появилась новость о разводе американского рэпера Канье Уэста с его женой Бьянкой Цензори. Об этом сообщали анонимные источники со ссылкой на слова самих супругов. Музыкант и модель, по информации таблоидов, не живут вместе уже пару недель. Молодая девушка якобы уехала к семье в Австралию, а артист строил планы на жизнь в Японии.