Стало известно, на что именно обиделись родители молодой жены Канье Уэста(2)
Несколько дней назад в Сети появилась новость о разводе американского рэпера Канье Уэста с его женой Бьянкой Цензори. Об этом сообщали анонимные источники со ссылкой на слова самих супругов. Музыкант и модель, по информации таблоидов, не живут вместе уже пару недель. Молодая девушка якобы уехала к семье в Австралию, а артист строил планы на жизнь в Японии.
Однако позже выяснилось, что данная информация не соответствует действительности. Накануне парочку вместе засняли папарацци. Канье и Бьянка мило прогуливались по торговому центру в Японии. Модель и рэпер держались за руки и выглядели счастливыми. Именно это и обидело родителей девушки. Слова членов семьи Цензори опубликовали журналисты издания Daily Mail.
„Ее родители шокированы тем, что они видят — они чувствуют себя обманутыми, потому что Бьянка сказала им, что собирается уехать. Они не могут понять, что происходит, и чувствуют, что ее контролируют“, — поделился с представителями прессы анонимный источник.
Инсайдер также утверждает, что Цензори сообщала своим близким о расставании с Уэстом. Модель признавалась, что „больше не может этого выносить“.