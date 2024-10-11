ФОТО | Эстонская блогерка рассказала, что после родов планирует съесть свою плаценту, а из пуповины сделать ловец снов

Недавно Катри опубликовала в Instagram, что планирует съесть свою плаценту. „Юхани высушил мою плаценту и сделал из нее капсулы“, — поделилась Катри в посте с серией фотографий. Кроме того, она упомянула, что из пуповины их дочери сделали ловец снов для малышки.

Катри Катс и Юхани уже несколько лет живут на Бали. О том, что ждут ребенка, они сообщили в конце марта. Их маленькая дочь родилась в домашних условиях на Бали 1 сентября. Катри и Юхани назвали малышку Филиппа Гини Сярглеп.

Имя Гини имеет несколько значений и происхождений: на латинском оно означает „девственница“, а на индийском — „огонь“.