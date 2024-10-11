Культура
11.10.2024, 20:02

В Русском театре прошла премьера международного спектакля. Смотрите, кто пришел на премьеру

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Премьера спектакля в Русском театре
Премьера спектакля в Русском театре
ФОТО: Vene teater

10 октября состоялась премьера международного проекта Русского театра. Литовский режиссер Роландас Аткочунас поставит ироничную трагикомедию „Герои“ Тома Стоппарда (на основе пьесы Жеральда Сиблейраса „Ветер шумит в тополях“).

Звездное актерское трио – Александр Ивашкевич, Райн Симмуль (Tallinna Linnateater) и Гиртс Круминьш (Латвия) – не даст заскучать, ведь в брутальных джентльменских разговорах всегда найдется место и спорам, и острым шуткам.

И что немаловажно, в спектакле сохранилось все, заложенное драматургами: легкость, тонкий лиризм, нежнейшая ирония и невероятный юмор. Жажда жизни, которую демонстрируют чудаковатые мечтатели и обаятельные (совсем ещё не старики!) обитатели дома ветеранов, заставит взбодриться зрителей, поскольку „Герои“ живее многих из нас.

Смотрите кто пришел на премьеру

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