В Русском театре прошла премьера международного спектакля. Смотрите, кто пришел на премьеру(1)
10 октября состоялась премьера международного проекта Русского театра. Литовский режиссер Роландас Аткочунас поставит ироничную трагикомедию „Герои“ Тома Стоппарда (на основе пьесы Жеральда Сиблейраса „Ветер шумит в тополях“).
Звездное актерское трио – Александр Ивашкевич, Райн Симмуль (Tallinna Linnateater) и Гиртс Круминьш (Латвия) – не даст заскучать, ведь в брутальных джентльменских разговорах всегда найдется место и спорам, и острым шуткам.
И что немаловажно, в спектакле сохранилось все, заложенное драматургами: легкость, тонкий лиризм, нежнейшая ирония и невероятный юмор. Жажда жизни, которую демонстрируют чудаковатые мечтатели и обаятельные (совсем ещё не старики!) обитатели дома ветеранов, заставит взбодриться зрителей, поскольку „Герои“ живее многих из нас.
Смотрите кто пришел на премьеру