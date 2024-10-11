В Русском театре прошла премьера международного спектакля. Смотрите, кто пришел на премьеру

Звездное актерское трио – Александр Ивашкевич, Райн Симмуль (Tallinna Linnateater) и Гиртс Круминьш (Латвия) – не даст заскучать, ведь в брутальных джентльменских разговорах всегда найдется место и спорам, и острым шуткам.

И что немаловажно, в спектакле сохранилось все, заложенное драматургами: легкость, тонкий лиризм, нежнейшая ирония и невероятный юмор. Жажда жизни, которую демонстрируют чудаковатые мечтатели и обаятельные (совсем ещё не старики!) обитатели дома ветеранов, заставит взбодриться зрителей, поскольку „Герои“ живее многих из нас.