НАРИСОВАННЫЙ ТАРТУ | Художница нарисовала больше 350 домов в Тарту. Найдите их все на карте!

Тарту — рай для любителей пеших прогулок: здесь есть широкие тротуары, здесь можно спрятаться в прохладной тени деревьев. Да и посмотреть во время прогулки есть на что: дома, построенные в разные эпохи, отличаются друг от друга, у каждого из них множество особенностей. И все эти здания о чем-то рассказывают.

Дань уважения тартуским домам отдает в своих работах и художница Александра Милякина. Она рисует здания с 2017 года, и к настоящему времени на бумаге запечатлено уже более 350 домов. По словам Милякиной, рисунок — это ее попытка сохранить в памяти людей город, который постоянно меняется, развивается и словно ускользает. Особенно ее восхищают старые деревянные дома, сараи, фабрики и гаражи. За семь лет своей творческой деятельности она экспериментировала с различными техниками и рисовала некоторые здания по несколько раз.