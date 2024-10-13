13.10.2024, 16:06
НАРИСОВАННЫЙ ТАРТУ | Художница нарисовала больше 350 домов в Тарту. Найдите их все на карте!(3)
Менее чем за десять лет Александра Милякина (творческий псевдоним Sashami) изобразила на своих картинах более 350 живописных тартуских зданий, и теперь каждое из них можно найти на интересной карте. Любимые здания художницы — роскошная вилла директора скотобойни и миниатюрный домик с мансардой на улице Линда.
Тарту — рай для любителей пеших прогулок: здесь есть широкие тротуары, здесь можно спрятаться в прохладной тени деревьев. Да и посмотреть во время прогулки есть на что: дома, построенные в разные эпохи, отличаются друг от друга, у каждого из них множество особенностей. И все эти здания о чем-то рассказывают.
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