ВИДЕО | Екатерина Котрикадзе: меня расстраивает, что большое число людей в России как будто ушли в летаргический сон. Они не хотят ничего знать

Журналистка отметила, что встреча прошла успешно. „Было достаточно много людей. Я была дико тронута. Благодарна Таллинну, благодарна аудитории, – прокомментировала она RusDelfi. – Вопросы были очень интересные. Каждый вопрос был глубокий и классный“.

Котрикадзе также поделилась своими переживаниями о происходящем в России. По ее мнению, многие люди словно впали в летаргический сон и не хотят знать правду. „Только в моменты, когда им самим может угрожать опасность, например, мобилизация, они приходят на „Дождь“ и другие независимые СМИ и начинают читать новости, потому что в глубине душе они всегда знают, что им врут пропагандисты“, – отметила она.