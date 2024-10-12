ФОТО | Яркое событие этой осени! Гастроли Тбилисского государственного театра имени Грибоедова в Эстонии
Тбилисский театр представит в Эстонии 2 спектакля: „Ревизор“ (Н.Гоголь) и „Чернобыльская молитва“.
За 125 лет „Ревизора“ ставили о чем угодно и как угодно. Но в любом случае почти всегда главным персонажем спектаклей становился Хлестаков – мечтатель или неудачник, лицедей или мошенник, фантазер или обманщик… Впервые в сценической истории легендарной комедии Н.В. Гоголя режиссер-постановщик придал основополагающее значение названию произведения – „Ревизор“. Свою трактовку А. Варсимашвили сформулировал с безусловной определенностью: „В „Ревизоре“ ключевое слово для меня – ужас. Люди живут в постоянном предчувствии апокалипсиса, в ощущении, что еще чуть-чуть – и все рухнет. На наших глазах рушатся все моральные ценности, и мы с ужасающим спокойствием смотрим на эти события как беспомощные свидетели. Все это есть в „Ревизоре“… Мы привыкли, что Хлестаков фанфарон и все врет, но давайте задумаемся на секунду: а если он не врет? Если он на самом деле обращался к Пушкину „братец“? А если он настоящий ревизор, который послан ревизировать? И послан не из Петербурга, а вообще свыше? Вспомните немую сцену - люди окаменели! Вам это ничего не напоминает? Содом! Мы с вами живем в современном Содоме. Вот это и есть мой подход к „Ревизору““.
24.10.2024, 19-00 Дом культуры Кохтла-Ярве
26.10.2024, 19-00 Валгаский центр культуры и интересов, Валга
28.10.2024, 19-00 Центр русской культуры, Таллинн
30.10.2024, 19-00 Дом культуры Ругодив, Нарва
Постановка Автандила Варсимашвили по произведению Н. В. Гоголя
Фантасмагория в двух действиях.
Продолжительность 2 часа 30 минут (с антрактом)
Спектакль на русском языке
Награды:
Премии Национальной ассоциации театральных критиков Грузии и Национального центра исследований современного театра Грузии в номинациях: „Лучший спектакль года“, „Лучший режиссер года“ (Автандил Варсимашвили), „Лучший актер года (Аполлон Кублашвили), „Лучшее музыкальное оформление года“ (Элисо Орджоникидзе).
Премьера года! „ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА“
По книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич „Чернобыльская молитва: хроника будущего“.
Документальная драма в одном действии
„Чернобыльская молитва“ в Грибоедовском – трагическое повествование о том, как „маленькая жизнь беззащитна в великое время“. Шесть женщин – участниц и очевидцев катастрофы – рассказывают свои отчаянные истории. Их рассказы – не столько попытка понять причины Чернобыльской трагедии и осознать ее человеческие и социальные последствия, сколько напомнить всем нам, как безжалостно и беспощадно рушит жизни людей стальная машина тоталитаризма.
В 2019 году канал HBO выпустил исторический сериал Чернобыль, заметная часть событий которого была основана на книге „Чернобыльская молитва: хроника будущего“. Сериал „Чернобыль“ получил всеобщее признание критиков и получил десять премий „Эмми“.
25.10.2024, 19-00 Дом культуры Кохтла-Ярве
29.10.2024, 19-00 Центр русской культуры, Таллинн
31.10.2024, 19-00 Дом культуры Ругодив, Нарва
Продолжительность 1 час 30 минут.
Спектакль на русском языке.
Билеты в продаже в кассах Ostapilet и Piletilevi.