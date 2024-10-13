Сотрудник нидерландского музея случайно отправил арт-объект в мусорный бак

„Это полная ерунда!“ У вас когда-нибудь возникала такая мысль при взгляде на произведение современного искусства? Сотрудник одного из нидерландских музеев, видимо, так и подумал, и выбросил ценный экспонат. Он решил, что это - мусор.

Инцидент произошел в Художественном музее Lisser Art Museum (LAM) в городе Лиссе. Арт-объект, представлял собой две алюминиевые пивные банки, расписанные вручную французским художником Александром Лаве в 80-ых годах прошлого века. Экспонат был выставлен в лифте.

Механик, увидев банки, решил, что их оставили ленивые посетители, не знающие этикета. Банки были отправлены в мусорный мешок. Механику и в голову не пришло, что только что он выбросил работу под названием „Все хорошие времена, которые мы провели вместе“.

На сайте художника отмечается, что эта работа - „дань уважения брюссельским улицам, студиям художников, квартирам товарищей, вечеринкам, открытиям выставок, и этому обычному, знакомому предмету, который объединяет людей и друзей“.

По словам представителей музея, эта работа „потребовала много времени и усилий для ее создания“.

Когда куратор Элиза ван ден Берг заметила пропажу произведения искусства, начались поиски. Банки нашли как нельзя вовремя - в тот момент, когда мусорные пакеты собирались увезти на свалку.

Пивные банки были очищены и размещены так, чтобы привлечь внимание посетителей“, - поделилась Элиза ван ден Берг с AFP.

В музее подчеркнули, что „не питают никакой злобы“ к техническому специалисту, заявив, что „он просто добросовестно выполнял свою работу“.