ВИДЕО | Элина Нечаева объявила с большой сцены, что ждет ребенка: „Сегодня пели двое“
Сопрано Элина Нечаева (32) вчера выступила в Праге вместе с итальянским трио Il Volo. Во время концерта произошло по-настоящему радостное событие — в конце выступления, когда артистов поздравляли, стало известно, что Элина ожидает ребенка.
Итальянское трио Il Volo выступило в субботний вечер на арене O2 в Праге, и это был аншлаговый концерт. Большая арена вмещает около 20 000 человек во время концертов. В тот вечера на сцене также выступила эстонская певица Элина Нечаева.
Уже днем трио выложило в своем Instagram кадры с репетиции, где также участвовала Элина. Она была одета в одежду темных тонов: черную кожаную куртку, толстовку в том же цвете и темные брюки. Глядя на видеозапись можно было бы предположить, что Элина ждет ребенка.
На вечернем концерте, прошедшем при полном аншлаге, было объявлено радостное событие: со сцены было сообщено, что Элина беременна. Элина появилась на сцене в красивом черном платье, и в конце концерта, во время поздравлений, один из исполнителей сказал, что Элина скоро станет мамой. „Спасибо тебе, Элина! Удивительный талант, удивительный голос! И я хочу громких аплодисментов для нее, потому что она скоро станет мамой“, — сказал один из мужчин-исполнителей на сцене.
Элина подтвердила эту новость со сцены, сказав: „Сегодня на сцене пели двое“, после чего нежно погладила свой живот.
Издание „Kroonika“ связалось с Элиной, которая сначала поблагодарила редакцию за обращение. „У меня есть несколько приятных новостей, которыми я хочу поделиться“, — загадочно сказала она.
В последние месяцы Элина в основном делилась в социальных сетях кадрами, где она вспоминает лето. Например, в начале октября она опубликовала видео, на котором выступает летом. „Уже скучаю по лету, когда воздух наполнен приятным ароматом цветов“, — написала она под этим видео.
Мы поздравляем Элину, которая скоро станет мамой!
Элина поделилась мыслями о рождении ребенка еще в апреле
Весной Элина Нечаева посетила подкаст „Tähetund“ от издания „Kroonika“, где рассказала о своем новом возлюбленном и о том, что чувствует себя очень счастливой. От предыдущих отношений у нее, впрочем, остались некоторые страхи.
Возлюбленным Элины является танцор и хореограф из Венгрии Ахмед Мусса. „Для меня очень важно чувствовать себя рядом с мужчиной в безопасности и по-женски. Чтобы я не оставалась одна со своими проблемами, и чтобы человек ценил меня как женщину — это очень красивое чувство. Часто мы начинаем ценить людей только тогда, когда они уходят из нашей жизни. Умение ценить текущий момент или людей, которые есть в нашей жизни, — это большое искусство“, — сказала она.
В апреле Элина была полностью погружена в карьеру, но о создании семьи она задумывалась уже не раз. „Когда я была моложе, то думала, что у меня обязательно будут дети до 30 лет, потому что в этом возрасте организм здоровый и полный сил. Когда мне исполнилось 29, я купила квартиру и машину, и подумала, что это тоже большое достижение. У меня появилось чувство, что я начну думать о детях только после 30. Если где-то там наверху есть план на семейную жизнь для меня, я его приму, а если нет — ничего страшного“, — сказала она с улыбкой в подкасте.
Однако одновременно ее пугают мысли о прошлом опыте в отношениях. „Я была в отношениях, где у партнера были дети от предыдущих браков, и это вызывало у меня страх, потому что иногда дети ведут себя так, что просто падаешь в обморок. Я делилась своими сомнениями с близкими, и многие говорили мне, что с собственными детьми всегда проще, ведь ты сам их воспитываешь“, — сказала Элина.