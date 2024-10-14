ВИДЕО | Элина Нечаева объявила с большой сцены, что ждет ребенка: „Сегодня пели двое“

Итальянское трио Il Volo выступило в субботний вечер на арене O2 в Праге, и это был аншлаговый концерт. Большая арена вмещает около 20 000 человек во время концертов. В тот вечера на сцене также выступила эстонская певица Элина Нечаева.

Уже днем трио выложило в своем Instagram кадры с репетиции, где также участвовала Элина. Она была одета в одежду темных тонов: черную кожаную куртку, толстовку в том же цвете и темные брюки. Глядя на видеозапись можно было бы предположить, что Элина ждет ребенка.

На вечернем концерте, прошедшем при полном аншлаге, было объявлено радостное событие: со сцены было сообщено, что Элина беременна. Элина появилась на сцене в красивом черном платье, и в конце концерта, во время поздравлений, один из исполнителей сказал, что Элина скоро станет мамой. „Спасибо тебе, Элина! Удивительный талант, удивительный голос! И я хочу громких аплодисментов для нее, потому что она скоро станет мамой“, — сказал один из мужчин-исполнителей на сцене.

Элина подтвердила эту новость со сцены, сказав: „Сегодня на сцене пели двое“, после чего нежно погладила свой живот.

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Издание „Kroonika“ связалось с Элиной, которая сначала поблагодарила редакцию за обращение. „У меня есть несколько приятных новостей, которыми я хочу поделиться“, — загадочно сказала она.

В последние месяцы Элина в основном делилась в социальных сетях кадрами, где она вспоминает лето. Например, в начале октября она опубликовала видео, на котором выступает летом. „Уже скучаю по лету, когда воздух наполнен приятным ароматом цветов“, — написала она под этим видео.

Мы поздравляем Элину, которая скоро станет мамой!

Элина поделилась мыслями о рождении ребенка еще в апреле

Весной Элина Нечаева посетила подкаст „Tähetund“ от издания „Kroonika“, где рассказала о своем новом возлюбленном и о том, что чувствует себя очень счастливой. От предыдущих отношений у нее, впрочем, остались некоторые страхи.