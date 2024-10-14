„Мы так скучаем по вам, ребята!“: Джаред Лето на концерте в Белграде пообещал выступить в Санкт-Петербурге и в Москве

На концерте в Белграде Джаред обратил внимание на то, что посмотреть на шоу пришли не только местные жители. Артист спросил зрителей, сколько здесь присутствует людей, живущих в Сербии, а сколько из России. По реакции стало понятно, что россиян довольно много.

После этого он пожелал, чтобы все поскорее закончилось, и все зрители смогли вернуться домой.Так как в Сербии безвизовый режим для россиян и гораздо легче получить ВНЖ, чем в других странах. После начала войны десятки тысяч человек эмигрировали именно в эту страну.

Аудитория встретила слова артиста громкими аплодисментами и восторженными криками. „Спасибо!“ — обратился к зрителям на русском языке Лето, чем снова вызвал овации в зале.

„Вот, что я вам скажу: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, Киев. Мы будем тусить и веселиться. Так и должно быть“, – сказал Лето.