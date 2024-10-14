Отношениям конец? Из аккаунта популярной эстонской блогерки исчезли фотографии с ее помолвки

Дезире Мумм (25) 21 августа объявила в социальных сетях о своей помолвке с партнером. Мумм сделала это заявление через серию фотографий, опубликованных в Instagram, с описанием, ограниченным датой: 17.08.2024. Однако к настоящему времени эти снимки были удалены из её аккаунта.

Дезире подтвердила изданию „Kroonika“, что она не расставалась со своим женихом. „Я просто хочу сохранить личную жизнь в приватности“, — объяснила она.

Тем не менее, в Instagram остались фотографии, на которых она запечатлена со своим возлюбленным на праздновании Яановой ночи, а также снимки с её выпускного из университета.

Уже некоторое время Дезире появляется на публике с загадочным молодым человеком, однако имя жениха и другие подробности она пока не раскрывала. Этот молодой человек был замечен вместе с Дезире на фотографиях 1 марта в „Menu peoruum“, где она праздновала свой 25-й день рождения. На некоторых снимках он позировал вместе с Дезире и её семьёй.

В марте, комментируя этот роман, Дезире оставалась загадочной. Ранее она заявляла в прессе, что у неё есть партнер, но не хотела раскрывать его имя. Когда её спросили, является ли молодой человек, запечатленный на её день рождения, её новым возлюбленным, она уклонилась от прямого ответа. „Не знаю, не знаю“, — тогда ответила она.

С тем же молодым человеком она посетила открытие ресторана Luik в Кадриорге в конце мая. Их сняли на камеру, держащихся за руки. Когда у Дезире спросили, является ли этот человек её партнером и как долго они вместе, она была немногословна. „Я не готова делиться этим. Прекрасной пятницы!“ — сказала она в интервью весной.

Новая работа

В начале октября стало известно, что Мумм ушла из индустрии развлечений и начала работать бизнес-аналитиком в компании SensusQ. О своей новой работе, несмотря на свою обычно яркую публичность, она говорить не захотела.

„Мне приятно быть частью команды SensusQ вместе с генеральным директором Марко Каселехом, внося свой вклад и представляя наши инновационные идеи. Наша миссия — изменить подход к разведке“, — написала Мумм на бизнес-портале LinkedIn.