Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в изнасиловании

Пишотта работала с Уэстом с 2021 по 2022 год, и их знакомство произошло именно на вечеринке P. Diddy в 2020 году. По словам девушки, во время мероприятия Уэст предложил присутствующим выпить, и после нескольких глотков она начала чувствовать себя дезориентированной и сильно ослабленной. На следующий день Пишотта не вспомнила, что произошло, а сам Уэст рассказал ей о случившемся перед ее увольнением в 2022 году.

Ранее, как сообщало издание Variety, другой бывший сотрудник Уэста, обозначенный как Джон Доу, также подал иск к рэперу, заявляя о причиненных ему эмоциональных страданиях в ходе совместной работы.

Кроме того, 17 сентября стало известно, что P. Diddy был арестован в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Рэпера могут ждать серьезные последствия, включая пожизненное заключение и минимум 15 лет тюремного заключения, если его вина будет доказана по трем пунктам: сговор с целью рэкета, торговля людьми для сексуальной эксплуатации и перевозка людей с целью занятия проституцией.

Адвокат Тони Базби сообщил, что более 120 человек обвинили P. Diddy в насилии, которое, как предполагается, имело место на вечеринках музыканта с 1991 года по настоящее время. Вокруг P. Diddy также возникли скандалы, в которые были вовлечены члены королевских семей и Барак Обама.