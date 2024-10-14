Назван самый красивый мужчина в мире

Ох уж эти стандарты красоты… Голливуд, по всей видимости, из года в год не устает задаваться вопросом: „Кто же, кто же самый красивый?!“ Многим кажется, что такой титул трудно присвоить, ведь вкусы у всех разные. Однако известный пластический хирург Джулиан де Сильва в очередной раз решил подойти к этому вопросу „с научной точностью“.

Он взял на вооружение древнегреческий принцип золотого сечения и провел исследование, которое помогло определить идеальные пропорции мужского лица. В результате было установлено, что звезда фильмов „Мстители“ и „Пипец“ Аарон Тейлор-Джонсон может официально считаться самым красивым мужчиной в мире.

Как оказалось, красота — это не только субъективное мнение, но и математический расчет. Золотое сечение — древняя формула, известная со времен Пифагора и Леонардо да Винчи, — используется для определения идеальных пропорций человеческого тела и лица. Доктор де Сильва соотнес параметры лица Тейлора-Джонсона с этим правилом и получил поразительный результат: лицо актера соответствует золотому сечению на 93,04%. Это означает, что черты его лица практически приближены к физическому идеалу.

„Аарон оказался явным победителем нашего исследования. Его пропорции близки к совершенству, все части лица практически идеальны“, — заявил Джулиан де Сильва. Однако это не единственная звезда, чью внешность исследовал хирург. Он составил целый список самых красивых мужчин на планете, сравнив их лица по тому же методу.

Второе место по результатам этого необычного конкурса досталось Люсьену Лависконту, звезде сериала „Эмили в Париже“. Его лицо соответствует золотому сечению на 92,41%. А замыкает тройку актер Пол Мескал, звезда „Нормальных людей“, набравший 92,38%. На четвертом месте расположился Роберт Паттинсон с результатом 92,15%, а пятерку лучших завершил Джек Лауден — у него 90,33%.

В личной жизни актера также все складывается прекрасно. Аарон уже много лет состоит в браке с режиссером Сэм Тейлор-Джонсон, пара воспитывает двух дочерей.

Их отношения часто вызывают интерес у поклонников, особенно с учетом 23-летней разницы в возрасте между супругами. Однако пара неоднократно подчеркивала, что возраст для них — всего лишь цифры, и они счастливы вместе.

В марте 2024 года актер, которому пока всего 33, поделился с журналистами своими мыслями относительно разницы в возрасте со своей женой, 57-летней Сэм. Аарон, к слову, начал свою карьеру в шесть лет и, будучи подростком, успел ощутить на себе все прелести и трудности взрослой жизни. По его словам, его „душа стара“, что и заставляет в некотором роде чувствовать, как будто он старше своих сверстников.