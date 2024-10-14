Назван самый красивый мужчина в мире

Ох уж эти стандарты красоты… Голливуд, по всей видимости, из года в год не устает задаваться вопросом: „Кто же, кто же самый красивый?!“ Многим кажется, что такой титул трудно присвоить, ведь вкусы у всех разные. Однако известный пластический хирург Джулиан де Сильва в очередной раз решил подойти к этому вопросу „с научной точностью“.
Он взял на вооружение древнегреческий принцип золотого сечения и провел исследование, которое помогло определить идеальные пропорции мужского лица. В результате было установлено, что звезда фильмов „Мстители“ и „Пипец“ Аарон Тейлор-Джонсон может официально считаться самым красивым мужчиной в мире.
Как оказалось, красота — это не только субъективное мнение, но и математический расчет. Золотое сечение — древняя формула, известная со времен Пифагора и Леонардо да Винчи, — используется для определения идеальных пропорций человеческого тела и лица. Доктор де Сильва соотнес параметры лица Тейлора-Джонсона с этим правилом и получил поразительный результат: лицо актера соответствует золотому сечению на 93,04%. Это означает, что черты его лица практически приближены к физическому идеалу.
Второе место по результатам этого необычного конкурса досталось Люсьену Лависконту, звезде сериала „Эмили в Париже“. Его лицо соответствует золотому сечению на 92,41%. А замыкает тройку актер Пол Мескал, звезда „Нормальных людей“, набравший 92,38%. На четвертом месте расположился Роберт Паттинсон с результатом 92,15%, а пятерку лучших завершил Джек Лауден — у него 90,33%.
В личной жизни актера также все складывается прекрасно. Аарон уже много лет состоит в браке с режиссером Сэм Тейлор-Джонсон, пара воспитывает двух дочерей.
Их отношения часто вызывают интерес у поклонников, особенно с учетом 23-летней разницы в возрасте между супругами. Однако пара неоднократно подчеркивала, что возраст для них — всего лишь цифры, и они счастливы вместе.
В марте 2024 года актер, которому пока всего 33, поделился с журналистами своими мыслями относительно разницы в возрасте со своей женой, 57-летней Сэм. Аарон, к слову, начал свою карьеру в шесть лет и, будучи подростком, успел ощутить на себе все прелести и трудности взрослой жизни. По его словам, его „душа стара“, что и заставляет в некотором роде чувствовать, как будто он старше своих сверстников.