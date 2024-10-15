„Нас слышал весь панельный дом в Мустамяэ“: эстонки рассказали о свиданиях, которые закончились неожиданным образом

„Самый странный случай одной ночи в моей жизни произошел три года назад. Я познакомилась с парнем в баре, с которым у нас сразу зашел разговор, и наш вечер прошел очень весело. Я решила всех удивить и пригласила его к себе на ночь. Мы уже в коридоре раздевались, но когда мы попали в постель... Никакой прелюдии, парень надел презерватив, приказал мне лечь и попросил не издавать ни звука. Едва вошел, как он уже кричал (не преувеличиваю!), что ’ты так хорош, так хорош, ты потрясающий!’ И после этого фразы все закончилось. Он оделся, помахал мне на пороге спальни и ушел. Действительно потрясающий опыт!“,- рассказала Мияй