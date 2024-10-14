„Так плохо, что даже хорошо!“ Эстонские женщины рассказали об отношениях, которые не могут забыть

„Ты просто ва-у!“

Мия, 29 лет, вспоминает свою самую странную ночь, которая была три года назад. Она встретила мужчину в баре, и между ними сразу завязался интересный разговор. Они отправились к ней домой, где всё быстро перешло к делу. Без прелюдий, мужчина надел презерватив и буквально через секунду начал кричать: „Ты просто ва-у, ты великолепна!“ — и на этом всё закончилось. Он быстро оделся и ушёл, оставив её в полнейшем недоумении.

„Сделаем что-нибудь другое!“

Мэрен, 39 лет, рассказывает о своём опыте с бывшим знакомым. Их вечер начался с весёлого разговора, но когда они оказались в её квартире, он принял это как приглашение на секс. Всё шло так неловко, что во время процесса он предложил: „Давай займёмся чем-нибудь другим!“ Этот случай разрушил их дружбу, о чём она до сих пор жалеет.

„IT-шник на все кнопки нажал!“

Лиза, 26 лет, пошла на скучное свидание с IT-специалистом, который говорил только о работе. В конце вечера он предложил поехать к нему, и она согласилась, не ожидая ничего интересного. Однако то, что произошло у него дома, было полным сюрпризом: этот скромный парень оказался настоящим тигром в постели. Теперь они вместе уже девять месяцев, и она до сих пор удивляется, как такое удивительное началось с самого скучного вечера.

„Так плохо, что даже хорошо!“

Имби, 25 лет, познакомилась с парнем в соцсетях и наконец встретилась с ним после долгих месяцев общения. Однако в реальной жизни он оказался не таким, как она ожидала. Он был настолько неуклюжим в постели, что просто лёг, как морская звезда, и ждал. Она взяла ситуацию в свои руки, и хотя всё было ужасно, ее это даже позабавило. После этого она ушла и больше никогда его не видела.