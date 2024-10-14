ВИДЕО | В США спасли мужчину, дрейфовавшего на холодильнике посреди океана после урагана "Милтон“
Вертолет береговой охраны США спас мужчину, цеплявшегося за плавающий в море холодильник после урагана „Милтон“. Терпящего бедствие человека заметили примерно в 48 км от города Лонгбоут-Ки, пишет RBC со ссылкой на Береговую охрану США. Спасатели публикуют кадры с места событий.
7 октября капитан рыболовного судна Capt.Dave сообщил Береговой охране, что судно вышло из строя, на борту был еще один человек. Спасатели, прилетевшие на вертолете, доставили их на станцию, а судно осталось дрейфовать.
9 октября капитан вернулся на судно для ремонта, но в порт не зашел. Как он сообщил позже, руль запутался в леске и вышел из строя. Береговая охрана проинструктировала его перед ураганом, который налетел на штат Флорида в тот же день, надеть спасательный жилет и оставаться на судне с аварийным радиомаяком, указывающим местоположение. Однако в тот же день мужчина перестал отвечать. В четверг экипаж вертолета нашел его. Он зацепился за холодильник примерно в 48 км от берега.
Руководитель Береговой охраны Дана Грейди рассказала, что ураган двигался со скоростью примерно 121–145 км/ч, волны поднимались приблизительно на высоту 7–8 м. Мужчина выжил благодаря „спасательному жилету, аварийному радиомаяку и холодильнику“.
„Этот человек выжил в условиях кошмарного сценария даже для самого опытного моряка“, — высказалась Грейди.
Выжившего доставили в больницу Тампы для оказания медицинской помощи.