ВИДЕО | В США спасли мужчину, дрейфовавшего на холодильнике посреди океана после урагана "Милтон“

7 октября капитан рыболовного судна Capt.Dave сообщил Береговой охране, что судно вышло из строя, на борту был еще один человек. Спасатели, прилетевшие на вертолете, доставили их на станцию, а судно осталось дрейфовать.

9 октября капитан вернулся на судно для ремонта, но в порт не зашел. Как он сообщил позже, руль запутался в леске и вышел из строя. Береговая охрана проинструктировала его перед ураганом, который налетел на штат Флорида в тот же день, надеть спасательный жилет и оставаться на судне с аварийным радиомаяком, указывающим местоположение. Однако в тот же день мужчина перестал отвечать. В четверг экипаж вертолета нашел его. Он зацепился за холодильник примерно в 48 км от берега.