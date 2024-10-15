"Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". В большом зале Русского театра пройдет благотворительная читка в помощь Украине

В читке участвуют профессиональные актеры, а также журналисты и общественные деятели, выступающие против войны: Дима ЗИЦЕР, Эльмо НЮГАНЕН, Артемий ТРОИЦКИЙ, Татьяна ФЕЛЬГЕНГАУЭР, Евгений ФЕДОРОВ (солист Tequilajazzz) Наталья ДЫМЧЕНКО, Виктор МАРВИН, Артем ГАРЕЕВ, Кирилл Хаванский.

В июне этого года читка с большим успехом и при аншлаге была сыграна на сцене Ring, и мы решили повторить ее, поскольку очень много зрителей не смогло попасть в небольшой зал. Теперь мы показываем читку в большом зале Русского театра.

Средства с прошлой читки - 2907.77 евро - были отправлены в Боднарівський ліцей. Раньше дети обедали и ужинали в куртках, теперь появилась возможность поставить новые кухни и закупить новое кухонное оборудование.

Театрализованные читки этой пьесы с большим успехом проходили в Праге, Риге, Вильнюсе, Будве, Сан-Франциско, Барселоне, Берлине и других городах.В читках принимали участие: Александр Филиппенко, Максим Суханов, Виктор Шендерович, Монеточка, Евгений Киселев, Ольга Романова, Александр Морозов, Михаил Борзыкин, Анна Монгайт, Антон Долин, Татьяна Лазарева, Никита Кукушкин, Александр Дельфинов, Виктория Ивлева, Варвара Шмыкова, Александр Феклистов и другие.

Сегодня становится все более очевидно, что Сталин не только не умер, но и оказывает сильнейшее влияние на общественную и политическую ситуацию в России и не только в ней.