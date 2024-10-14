ФОТО | Легендарный таллиннский бордель был выставлен на продажу

Несколько десятков лет назад, в пору расцвета публичных домов, перед одним из таких выстраивалась очередь из такси, ожидавших клиентов, развлекавшихся за красными светящимися окнами. Иногда таксисты, получавшие комиссию за привоз клиентов, сами заходили в дом, чтобы снять напряжение. Таксисты привозили большинство клиентов, и за это им полагалась щедрая плата. В условиях конкуренции между борделями таксисты могли получать до 40% почасовой ставки, что было больше, чем зарабатывала женщина или сам бордель. Чтобы выделиться среди конкурентов, бордель даже нанял на работу нигерийку.