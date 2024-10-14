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14.10.2024, 13:15

ФОТО | Легендарный таллиннский бордель был выставлен на продажу

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TEDRE 3
TEDRE 3
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Печально известный публичный дом на Тедре 3 в Таллинне был выставлен на продажу, чтобы покрыть долги, пишет Nelli teataja. Здание было выставлено на аукцион со стартовой ценой - 340 000 евро. Шаг аукциона - 1000 евро.

Несколько десятков лет назад, в пору расцвета публичных домов, перед одним из таких выстраивалась очередь из такси, ожидавших клиентов, развлекавшихся за красными светящимися окнами. Иногда таксисты, получавшие комиссию за привоз клиентов, сами заходили в дом, чтобы снять напряжение. Таксисты привозили большинство клиентов, и за это им полагалась щедрая плата. В условиях конкуренции между борделями таксисты могли получать до 40% почасовой ставки, что было больше, чем зарабатывала женщина или сам бордель. Чтобы выделиться среди конкурентов, бордель даже нанял на работу нигерийку.

Для продажи печально известного здания был объявлен аукцион

Для продажи печально известного здания был объявлен аукцион

В настоящее время здание принадлежит обществу с ограниченной ответственностью MCA Creations, владельцем которого является Михаэль Рынк, сын легендарной поп-певицы Нэнси. Однако Михаэль попал в поле зрения полиции из-за наркотиков. 36-летний мужчина был задержан 15 июля 2019 года вместе с двумя сообщниками за распространение наркотиков во время условного срока и был приговорён к шести годам тюрьмы.

Среди его вещей был обнаружен кокаин, а при обыске автомобиля нашли весы. При обыске его места жительства были найдены две ложки с остатками веществ, три упаковки и один пакет, вакуумная упаковка, серые перчатки, вакуумный упаковщик и большие весы.

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