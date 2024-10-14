ФОТО | Легендарный таллиннский бордель был выставлен на продажу(7)
Печально известный публичный дом на Тедре 3 в Таллинне был выставлен на продажу, чтобы покрыть долги, пишет Nelli teataja. Здание было выставлено на аукцион со стартовой ценой - 340 000 евро. Шаг аукциона - 1000 евро.
Несколько десятков лет назад, в пору расцвета публичных домов, перед одним из таких выстраивалась очередь из такси, ожидавших клиентов, развлекавшихся за красными светящимися окнами. Иногда таксисты, получавшие комиссию за привоз клиентов, сами заходили в дом, чтобы снять напряжение. Таксисты привозили большинство клиентов, и за это им полагалась щедрая плата. В условиях конкуренции между борделями таксисты могли получать до 40% почасовой ставки, что было больше, чем зарабатывала женщина или сам бордель. Чтобы выделиться среди конкурентов, бордель даже нанял на работу нигерийку.
В настоящее время здание принадлежит обществу с ограниченной ответственностью MCA Creations, владельцем которого является Михаэль Рынк, сын легендарной поп-певицы Нэнси. Однако Михаэль попал в поле зрения полиции из-за наркотиков. 36-летний мужчина был задержан 15 июля 2019 года вместе с двумя сообщниками за распространение наркотиков во время условного срока и был приговорён к шести годам тюрьмы.
Среди его вещей был обнаружен кокаин, а при обыске автомобиля нашли весы. При обыске его места жительства были найдены две ложки с остатками веществ, три упаковки и один пакет, вакуумная упаковка, серые перчатки, вакуумный упаковщик и большие весы.