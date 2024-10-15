Культура
15.10.2024, 08:02

Шествие нечисти: в Таллинне пройдет большой костюмированный Хэллоуин-парад c падающими с потолка шарами

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Деревня фобий
Деревня фобий
ФОТО: Erakogu/Foobia küla veebisait

С 25 октября по 2 ноября, Таллинн погрузится в мрак и ужасы на Хэллоуин-фестивале „Деревня фобий“, который откроется на втором этаже торгового центра T1.

„Деревня фобий“ будет открыта для посещений ежедневно с 12:00 до 20:00. Гостей ждут незабываемые приключения в уникальных комнатах и лабиринтах с актёрами, готовыми пощекотать ваши нервы.

Кульминация праздника – 2 ноября! С 13:00 до 17:30 состоится грандиозный парад нечисти, где каждый сможет продемонстрировать свой самый страшный костюм и получить шанс выиграть приз! А также будьте готовы к эпичному сбросу шаров с неожиданными подарками.

Дата: 25 октября – 2 ноября

Время работы: с 12:00 до 20:00

Место: T1 Mall of Tallinn, 2 этаж

Цена: посещение „Деревни фобий“ - от 15 евро.

Посещение Хэллоуин фестиваля 2 ноября – бесплатно

Бесплатная Хэллоуин-программа на 2 ноября на 1 этаже в T1:

13:00-14:30 Выступления спортклубов T1 и не только

14:30 Группа Around the Sun

15:00 Хэллоуин-парад в костюмах по центру T1! Приходи и ты, участие белсптаное!

16:30 Награждение победителей

17:00 Группа Around the Sun

17:25 Грандиозный сброс шаров и другие сюрпризы

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