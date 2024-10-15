Шествие нечисти: в Таллинне пройдет большой костюмированный Хэллоуин-парад c падающими с потолка шарами(5)
С 25 октября по 2 ноября, Таллинн погрузится в мрак и ужасы на Хэллоуин-фестивале „Деревня фобий“, который откроется на втором этаже торгового центра T1.
„Деревня фобий“ будет открыта для посещений ежедневно с 12:00 до 20:00. Гостей ждут незабываемые приключения в уникальных комнатах и лабиринтах с актёрами, готовыми пощекотать ваши нервы.
Кульминация праздника – 2 ноября! С 13:00 до 17:30 состоится грандиозный парад нечисти, где каждый сможет продемонстрировать свой самый страшный костюм и получить шанс выиграть приз! А также будьте готовы к эпичному сбросу шаров с неожиданными подарками.
Дата: 25 октября – 2 ноября
Время работы: с 12:00 до 20:00
Место: T1 Mall of Tallinn, 2 этаж
Цена: посещение „Деревни фобий“ - от 15 евро.
Посещение Хэллоуин фестиваля 2 ноября – бесплатно