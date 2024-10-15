Эстонская фигуристка обручилась со своим возлюбленным в Америке. Чемпионка станет обладательницей благородной фамилии мужа

Бывшая чемпионка по фигурному катанию Йоханна Аллик (30) опубликовала в Instagram трогательные фотографии с помолвки. На снимках Аллик позирует со своим избранником в Центральном парке Нью-Йорка. Видно, что фигуристке сделали предложение с кольцом, украшенным огромным камнем в форме сердца. Ее возлюбленный — Гийом де Саделер.

„13 октября — известен как день, когда я встретила своего будущего мужа четыре года назад, а теперь известен еще и как день нашей помолвки, прямо как в фильмах! Я так взволнована и переполнена любовью! Будущая миссис де Саделер“, — написала бывшая фигуристка на английском под фотографиями, подтвердив, что после свадьбы она будет носить благородную фамилию своего иностранного мужа.