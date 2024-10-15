Что дальше? Женя Фокин настроен сменить стиль: „По секрету могу сказать, что уже забронировал поездку в Турцию“

Женя рассказал в утренней программе, что хорошее чувство стиля не требует толстого кошелька, потому что даже состоятельные люди могут одеваться очень плохо. „За границей я часто вижу, что люди могут быть полностью увешаны брендами, но, черт возьми, все равно выглядят как бомжи“, — сказал он. „Стиль не связан с деньгами“.

Женя уже несколько месяцев носит интересную прическу с леопардовым узором, которая привлекла много внимания общественности. „Однажды сосед выгуливал собаку и спросил: „Женя, что с тобой случилось?““ — с улыбкой привел Женя пример реакций, которые он получил на свой стиль.

Стилист также сказал, что не понимает, как женщины могут проводить по полтора часа в парикмахерской каждый месяц, на что ведущая добавила, что это еще немного. „Ну, я сидел полтора часа со своими тремя волосками!“ — заметил Женя.

„По секрету могу сказать, что я уже забронировал поездку в Турции“, — ответил Женя на следующий вопрос о том, какие планы у него на будущее. „Об этом мы поговорим когда-нибудь позже“, — не стал он углубляться в тему.