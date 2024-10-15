„Русская энергия“ и концерт в Москве. Как Джаред Лето спровоцировал скандал и возмутил украинцев

Слова певца вызвали бурную негативную реакцию в Украине — как среди пользователей соцсетей, так и со стороны официальных лиц.

На видео с концерта 12 октября в сербской столице, появившемся в соцсетях, певец сначала спрашивает, сколько людей в зале из Сербии, а потом — сколько из России. В ответ на второй вопрос звучат гораздо более громкие возгласы.

„Я знаю, что сегодня здесь есть люди со всего мира, просто мне показалось, что я почувствовал российскую энергию“, — отреагировал Лето.

После этого певец говорит „вы знаете, что мы по вам соскучились“, и добавляет: „Однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы приедем к вам на Родину… Мы поедем в Санкт-Петербург, в Москву“. В следующем предложении Лето говорит также: „Мы заскочим в Киев“.

„Ощущение „русской энергии“ Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы, — говорится в комментарии украинского МИД. — Не может быть никакого примирения России, когда она продолжает пытаться решить „проблему“ существования Украины“.

Украинская государственная фандрайзинговая платформа United24 опубликовала видео, в котором кадры с концерта в Белграде совмещены с кадрами последствий российских обстрелов в Украине, пишет BBC NEWS Русская служба.

Также на заявления Лето отреагировал известный украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков, автор телеграм-канала „Лачен пишет“.

„Вы знаете, что в Украине ВОЙНА, а не просто какие-то „проблемы“? Вы знаете, что россияне добровольно пришли сюда, чтобы совершать геноцид и военные преступления?“ — обратился он к рокеру в сети Х.

„Если вы считаете нормальным то, что вы сказали, если вы симпатизируете сторонникам войны, то вам не рады в столице Украины Киеве“, — добавил Лаченков.

В свою очередь, программный директор радиостанции ВСУ „Армия FM“ Михаил Безпалько отметил, что они прекращают трансляцию песен Thirty Seconds to Mars в своем эфире.