ФОТО | Жутко красиво! Частную территорию в Нымме превратили в настоящий дом ужасов(2)
В районе Нымме появился настоящий дом Хэллоуина, который привлек внимание пользователей Facebook. Недавно в социальной сети опубликовали фотографии, на которых запечатлен частный дом, украшенный к празднику всеми возможными атрибутами. Его хозяева, по всей видимости, большие фанаты Хэллоуина и тщательно подготовились к торжеству.
На снимках видно, как огромный паук занял место на заборе, по двору расставлены скелеты, а из калитки выглядывает зловещая ведьма. Атмосфера вокруг дома напоминает декорации к фильму ужасов, что не может не привлекать внимание прохожих. В комментариях к посту пользователи отмечают креативность и смелость хозяев, не побоявшихся превратить свой дом в праздничное шоу.
Автор поста добавил ироничный комментарий: „Интересно, они прикольные соседи?“ Это вызвало массу откликов, где пользователи активно обсуждают, каково было бы жить по соседству с таким домом. Одни отмечают, что это добавляет позитивных эмоций и праздничного настроения, другие же считают, что такая активная подготовка к Хэллоуину может отпугнуть случайных прохожих.
Смотрите, как украсили частный дом к Хэллоуину.