ФОТО | Жутко красиво! Частную территорию в Нымме превратили в настоящий дом ужасов

На снимках видно, как огромный паук занял место на заборе, по двору расставлены скелеты, а из калитки выглядывает зловещая ведьма. Атмосфера вокруг дома напоминает декорации к фильму ужасов, что не может не привлекать внимание прохожих. В комментариях к посту пользователи отмечают креативность и смелость хозяев, не побоявшихся превратить свой дом в праздничное шоу.