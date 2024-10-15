Большая музыкальная премия и грандиозное шоу: на арене Unibet вручат награды лучшим эстонским музыкантам

На премию могут претендовать альбомы, песни и музыкальные видеоклипы, выпущенные в период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года, в соответствии с правилами, размещёнными на официальном сайте события.

Для проведения церемонии вновь выбрана просторная Unibet Arena, чтобы обеспечить эффектное шоу и вместить всех желающих. Гала-концерт можно будет посмотреть в прямом эфире на Kanal 2, а билеты на арену поступят в продажу в конце октября.

Больше информации о премии, её истории, победителях прошлых лет и новости можно найти на www.muusikaauhinnad.eu

Гала-концерт Eesti Muusikaauhinnad 2025 состоится 30 января 2025 года на арене Unibet.