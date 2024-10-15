ГАЛЕРЕЯ | Музей здоровья запустил уникальную образовательную программу для школьников о здоровом образе жизни

„Мы подчеркиваем в программе важность хорошего сна и физической активности, положительное влияние близких отношений и показываем, как уменьшить негативное воздействие социальных сетей. Также мы рассказываем о значимости вылова рыбы устойчивым способом, спасении продуктов питания, справедливой торговли и производстве продуктов бережным по отношению к планете способом“, — добавляет Батс.

Программа была разработана в сотрудничестве Музея здоровья и Rimi. „Как продавцы продуктов питания, мы чувствуем ответственность за здоровье будущего поколения. В прошлом учебном году мы помогли нескольким государственным гимназиям провести уроки на тему здорового питания и устойчивого развития, и они вызвали большой интерес у молодежи. Надеемся, что это сотрудничество окажет прямое влияние на повышение осведомленности молодежи о здоровом образе жизни“, — говорит Катрин Батс, руководитель по ответственному бизнесу Rimi Eesti Food AS.

По словам директора Музея здоровья Кадри Раннала, на протяжении многих лет самые популярные уроки музея были связаны с темами здорового питания, а также сна, сексуальности и первой помощи. В прошлом учебном году Музей здоровья посетили почти 17 000 учеников, и которые дали стабильную оценку на 9,5 баллов по 10-балльной шкале. „К сожалению, многие школьники не могут приехать в Таллинн. Этот пробел теперь восполнит новая передвижная выставка с объемной образовательной программой. Все больше исследований показывают, что ухудшается как физическое, так и психическое здоровье молодежи и взрослых. Сегодня каждый пятый ребенок имеет избыточный вес. Поскольку рацион и привычки питания молодежи не улучшаются, мы считаем крайне важным сделать продвижение здорового образа жизни более доступным“, — добавляет Раннала.

Выставка ориентирована в основном на учащихся старших классов основной школы. Экспозиция под названием „Здорово о здоровье: ешь, двигайся, отдыхай, общайся“ рассказывает о правильном питании, которое влияет и на здоровье человека, и планеты в целом. Здесь раскрываются темы от кишечных бактерий до здоровья мозга, а также обсуждается влияние социальных сетей, искусственных подсластителей, энергетических напитков и ультрапереработанных продуктов.

При подготовке выставки были учтены рекомендации по питанию стран Северной Европы на 2023/2024 годы, рекомендации Гарвардского университета по здоровому образу жизни на 2023/2024 годы, а также исследования и рекомендации Института развития здоровья. Выставка будет перемещаться по всем уездам Эстонии в течение учебного года 2024/2025 и является частью программы по здоровью для подростков 14–16 лет.

Программа включает учебные материалы, соответствующие учебной программе для третьей ступени школы (в первую очередь для использования на уроках обществознания, биологии и домашнего хозяйства), бесплатные музейные занятия для школ Харьюмаа и уроки в формате э-обучения через платформу „Обратно в школу“. Выставка будет сопровождаться интерактивными экспонатами, такими как диск с витаминами, платформа для тренировки равновесия и игровые шкафчики.

Благодаря поддержке Rimi Eesti ученики смогут посещать выставку на протяжении всего года в каждом уезде Эстонии. Выставка будет перемещаться в двух экземплярах, каждый из которых будет находиться в одной школе в среднем четыре недели. Первая выставка уже готова к посещению в школе Vabaduse Kool в Раквере.

Профиль здоровья Эстонии, составленный Европейской комиссией в 2021 и 2023 годах, показывает, что каждый пятый житель Эстонии имеет избыточный вес, что является одним из самых высоких показателей в Европейском Союзе. Больше всего случаев ожирения наблюдается среди подростков. По данным Института развития здоровья, количество молодых людей с избыточным весом в три раза больше, чем два десятилетия назад. Основной фактор риска для здоровья — не курение, алкоголь или недостаток физической активности, а уже много лет — плохое питание. Однако остается проблема, что все больше молодежи используют устройства вейпинга.