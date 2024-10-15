Управа района Ласнамяэ объявляет конкурс детского рисунка „Зима в Ласнамяэ“

„Подобный конкурс в Ласнамяэ мы проводим уже несколько лет. Если раньше целевой группой были только детские сады нашего района, и от каждого учреждения мы ожидали ограниченное количество работ, то теперь мы расширили конкурс на всех детей Ласнамяэ в возрасте от 4 до 7 лет“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина также пояснила, что цель конкурса – найти лучший рисунок для рождественской открытки районной управы, привлекая к этому процессу жителей, а также предоставить детям возможность для самовыражения и приятные эмоции.

К участию приглашаются все дети в возрасте от 4 до 7 лет, проживающие в районе Ласнамяэ. Тема конкурса рисунков в этом году – „Зима в Ласнамяэ“. Рисунок должен быть формата А4, ограничений в выборе техники и материалов нет. Чтобы принять участие в конкурсе, свою работу требуется принести на инфостол управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) не позднее 15 ноября. Часы работы управы района можно найти здесь: https://www.tallinn.ee/ru/lasnamae/linnaosavalitsus. На обратной стороне рисунка необходимо написать имя, фамилию и возраст автора, а также адрес электронной почты руководителя (родителя или учителя).

Жюри выберет работы, которые будут выставлены в центре культуры „Линдакиви“, и одну работу, которая станет рождественской открыткой управы района Ласнамяэ в 2024 году. Открытка будет использоваться управой для рассылки своим партнерам в бумажном и электронном виде. На открытке также будет указано имя автора рисунка.