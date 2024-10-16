На школьных каникулах Таллинн предлагает творческие занятия для молодежи
Во время школьных каникул, которые начинаются 21 октября, таллиннская молодежь сможет участвовать в самых разнообразных культурных и творческих мероприятиях.
Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин подчеркнул, что программа каникулярных мероприятий помогает детям и молодежи раскрывать свои таланты и развиваться творчески. Он отметил: „У молодых людей должны быть возможности развивать свои способности, будь то через театр, искусство или спорт. Очень важно, чтобы город уделял внимание молодежи и во время школьных каникул, когда семьям с более скромным социально-экономическим положением трудно создать для детей разнообразную развивающую среду“.
Музей кино приглашает подростков 12-16 лет на вечер фильмов ужасов, который состоится 24 октября. Участники смогут узнать больше о фильмах этого жанра и их персонажах, а также научатся делать грим. Музей Адамсона-Эрика и музей Нигулисте организуют для детей 7-10 лет увлекательное путешествие в мир магических существ 21 и 22 октября. Участники познакомятся с единорогами, создадут волшебных животных из папье-маше и узнают о фантастических персонажах из коллекции музея. Таллиннская Центральная библиотека подготовила интересные занятия для детей до 12 лет, которые в течение каникулярной недели пройдут в разных филиалах. В их числе: викторина на тему мира Гарри Поттера в библиотеке Каламая, кружок комиксов в библиотеке Паэпеалзе, знакомство с экслибрисами в библиотеке Сыле, сказочный квест в библиотеке Нымме и игры для юных читателей в библиотеке Нурменуку.
Эстонский молодежный театр приглашает детей 8-12 лет в увлекательный мир театральных кукол. Ребята смогут создать кукольное представление, попробовать себя в теневом театре и даже сделать собственные декорации и персонажей. Театр Tuum организует городской лагерь для подростков 13-17 лет, где они смогут познакомиться с киноискусством под руководством профессионалов из детской киношколы BFM. Участники изучат основы кинотехники и звука, разовьют свое визуальное мышление и научатся находить необычное в обычных вещах.
В творческом лагере Таллиннской школы по интересам для детей 7-12 лет пройдут занятия по искусству, театру, рукоделию и танцам. В Таллиннской Ныммеской школе по интересам дети 10-15 лет научатся создавать новые вещи из старой одежды и материалов. В студии стекла и керамики Нымме дети 6-16 лет освоят работу с глиной и создадут керамическое блюдо. В Мустамяэской школе по интересам для детей 7-15 лет будут организованы занятия по рисованию и живописи, мастер-классы по рисованию на компьютере, пению и народным танцам, а также пройдут игры на английском языке.
В Ласнамяэском молодежном центре подростки 9-15 лет будут учиться составлять инфографические резюме, оказывать первую помощь и играть в боулинг. Молодежный центр Вальдеку проведет занятия по фэнтезийной ролевой игре Dungeons&Dragons для подростков 13-18 лет. Участники создадут своих персонажей и разыграют фантастические приключения. Ласнамяэский молодежный центр приглашает 22 октября подростков старше 14 лет в безопасное пространство, созданное для представителей сексуальных и гендерных меньшинств, где они смогут поделиться своими историями и получить поддержку.
В городском лагере танцевальной школы Koit дети 6-14 лет смогут под руководством профессионалов принять участие в различных акробатических мастер-классах. Для занятий будут использоваться различные вспомогательные средства, а тренировки пройдут в зале с мягким покрытием, что делает их безопасными как для начинающих, так и для опытных акробатов. Спортивный клуб Sparta предлагает молодым людям 7-19 лет поехать из Таллинна в Южную Эстонию, где в тренировочном лагере они сосредоточатся на общей физической подготовке, развитии выносливости и формировании привычки к активному образу жизни.