На школьных каникулах Таллинн предлагает творческие занятия для молодежи

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин подчеркнул, что программа каникулярных мероприятий помогает детям и молодежи раскрывать свои таланты и развиваться творчески. Он отметил: „У молодых людей должны быть возможности развивать свои способности, будь то через театр, искусство или спорт. Очень важно, чтобы город уделял внимание молодежи и во время школьных каникул, когда семьям с более скромным социально-экономическим положением трудно создать для детей разнообразную развивающую среду“.

Музей кино приглашает подростков 12-16 лет на вечер фильмов ужасов, который состоится 24 октября. Участники смогут узнать больше о фильмах этого жанра и их персонажах, а также научатся делать грим. Музей Адамсона-Эрика и музей Нигулисте организуют для детей 7-10 лет увлекательное путешествие в мир магических существ 21 и 22 октября. Участники познакомятся с единорогами, создадут волшебных животных из папье-маше и узнают о фантастических персонажах из коллекции музея. Таллиннская Центральная библиотека подготовила интересные занятия для детей до 12 лет, которые в течение каникулярной недели пройдут в разных филиалах. В их числе: викторина на тему мира Гарри Поттера в библиотеке Каламая, кружок комиксов в библиотеке Паэпеалзе, знакомство с экслибрисами в библиотеке Сыле, сказочный квест в библиотеке Нымме и игры для юных читателей в библиотеке Нурменуку.

Эстонский молодежный театр приглашает детей 8-12 лет в увлекательный мир театральных кукол. Ребята смогут создать кукольное представление, попробовать себя в теневом театре и даже сделать собственные декорации и персонажей. Театр Tuum организует городской лагерь для подростков 13-17 лет, где они смогут познакомиться с киноискусством под руководством профессионалов из детской киношколы BFM. Участники изучат основы кинотехники и звука, разовьют свое визуальное мышление и научатся находить необычное в обычных вещах.