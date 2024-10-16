Деми Мур рассказала новые подробности о состоянии здоровья тяжелобольного Брюса Уиллиса

Американская актриса решила успокоить всех поклонников и отметила, что сейчас звезда „Крепкого орешка“ находится в стабильном состоянии. И несмотря на лобно-височную деменцию, которой Брюс страдает последние два года, с ним не все так плохо.

„Знаете, я уже говорила об этом раньше: болезнь является тем, чем она есть. И я думаю, что это необходимо осознать и принять. Но сейчас Брюс Уиллис находится в стабильном состоянии“, - подчеркнула Деми.

Кстати, экс-супруги часто видятся, например, последний раз Мур была в гостях у 69-летнего Уиллиса пару дней назад. По словам актрисы, ему важна поддержка родных людей и положительные эмоции. Об этом она сказала так:

„Я всегда поощряю к тому, чтобы просто встречаться с ним там, где он есть. Я убеждена, что постоянно держаться за прошлое - проигрышный вариант. Видеться с ним в нынешнем состоянии очень мило“.