16.10.2024, 11:02
ВИДЕО | 43-летняя Адриана Лима намекнула на свое возвращение в шоу Victoria’s Secret
ФОТО: | Scanpix
Шоу Victoria’s Secret возвращается к своему привычному формату с роскошными ангелами.
Бразильская супермодель Адриана Лима вернется в грандиозное шоу Victoria’s Secret, которое состоится уже сегодня, 15 октября. О том, что она снова выйдет на подиум, спустя шесть лет после последнего своего показа, знаменитость намекнула в видео, опубликованном на странице бельевого бренда. В ролике модель объявила, что вернется на показ мод в забавной форме. В клипе Лима садится в такси и говорит водителю: „Я еду домой“.
Затем водитель отвечает, что не знает, где она живет, и Адриана извиняется.
„Вы можете подбросить меня до показа Victoria’s Secret? Я вернулась!“ — произносит она со счастливой улыбкой.