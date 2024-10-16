ВИДЕО | 43-летняя Адриана Лима намекнула на свое возвращение в шоу Victoria’s Secret

Бразильская супермодель Адриана Лима вернется в грандиозное шоу Victoria’s Secret, которое состоится уже сегодня, 15 октября. О том, что она снова выйдет на подиум, спустя шесть лет после последнего своего показа, знаменитость намекнула в видео, опубликованном на странице бельевого бренда. В ролике модель объявила, что вернется на показ мод в забавной форме. В клипе Лима садится в такси и говорит водителю: „Я еду домой“.