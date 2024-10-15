Тийна откровенно о насилии в отношениях: „Учитывая, сколько у него друзей-юристов, у меня не было ни единого шанса“

Я встретила своего „идеального мужчину“ четыре года назад на одной вечеринке. О, он был очень вежливым, милым, делал комплименты. На протяжении нескольких недель он каждый день приносил мне на работу букет цветов. Он подчеркивал, что хочет сделать это сам, потому что курьер был бы слишком банальным. Плюс — пришел сам, чтобы увидеть меня. Чтобы добавить сладости в эту картину: в общем, обычно мужчина пригласил бы в кино или просто погулять по городу, а мы на первом свидании прогулялись по ботаническому саду.