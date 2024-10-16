Это провал! Новый „Джокер“ стал наименее кассовым фильмом, основанным на комиксах

Кассовые сборы фильма в Северной Америке упали на 80% по сравнению с первой неделей его проката в кинотеатрах. С 30 миллионов долларов (27 миллионов евро) в первую неделю проката интерес зрителей значительно снизился на второй неделе, когда кассовые сборы упали до 7,1 миллиона долларов (6 миллионов евро). В выходные ужастик „Ужасающий 3“ обогнал „Джокера“ по кассовым сборам.

По данным Hollywood Reporter, фильм пережил самое большое падение в истории фильмов по комиксам и одно из самых больших среди всех когда-либо снятых фильмов. Падение второго „Джокера“ также является едва ли не худшим в истории для фильма, который был показан более чем в 2000 кинотеатрах.

Теперь второй „Джокер“ Тодда Филлипса займет четвертое место после „Битлджус“ по кассовым сборам.

Фильм „Джокер: Безумие на двоих“ вышел в прокат 2 октября. На Rotten Tomatoes, платформе рейтингов фильмов и телепередач, у фильма всего 33% зрительских симпатий. В то время как критики называют сюжет фильма неинтересным и плохо структурированным, поклонники первого фильма восприняли его неудачу ближе к сердцу, разочарованно назвав сиквел оскорблением как персонажа Джокера, так и оригинального фильма.