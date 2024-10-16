Шоубиз
16.10.2024, 09:04

Беременная Элина Нечаева о своем муже – иностранце: самое долгое время, что мы были в разлуке — пять дней

 
Elina Nechayeva "Ringvaates"
Elina Nechayeva "Ringvaates"
ФОТО: Kuvatõmmis videost

Оперная певица Элина Нечаева выступила 12 октября в Праге, где неожиданно объявила во время концерта, что ждет ребенка. В выпуске „Ringvaade“ во вторник Элина рассказала про отношения с супругом Ахмедом Муссой, который живет за границей.

Элина Нечаева (32), которая долгое время скрывала свою беременность, в эфире программы рассказала, что в идеале она хотела бы подождать до Рождества, и тогда уже сообщить о беременности с помощью семейной фотографии. „Теперь я могу хотя бы спокойно гулять по городу“, — улыбнулась она, отметив, что преждевременное раскрытие новости её не расстроило, хотя оно и было незапланированным. Певица также добавила, что у неё было ощущение, что беременность скоро наступит, еще до того, как она узнала об этом.

Странных вкусовых пристрастий у неё не появилось. „Землю я есть не начала“, — пошутила она. Однако в начале беременности у неё возникло огромное желание есть свежие овощи и фрукты. Особенно её тянуло на огурцы, яблоки и ягоды.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии