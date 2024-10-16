Беременная Элина Нечаева о своем муже – иностранце: самое долгое время, что мы были в разлуке — пять дней

Элина Нечаева (32), которая долгое время скрывала свою беременность, в эфире программы рассказала, что в идеале она хотела бы подождать до Рождества, и тогда уже сообщить о беременности с помощью семейной фотографии. „Теперь я могу хотя бы спокойно гулять по городу“, — улыбнулась она, отметив, что преждевременное раскрытие новости её не расстроило, хотя оно и было незапланированным. Певица также добавила, что у неё было ощущение, что беременность скоро наступит, еще до того, как она узнала об этом.