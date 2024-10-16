ГАЛЕРЕЯ | Танцпол горел от зажигательных ритмов: Смотрите какое грандиозное возвращение устроил „Танцевальный рай“ в клубе Hollywood(1)
В ночь с 11 на 12 октября в клубе Hollywood прогремела вечеринка „Танцевальный рай“ Гости окунулись в атмосферу безудержного веселья, которая царила на танцполе всю ночь напролет.
Зажигательная музыка, вихрь танцев, море смеха и ликования – все это стало неотъемлемой частью вечера. Гости отрывались под любимые хиты, создавая неповторимую атмосферу праздника.
Особым событием вечера стало выступление легендарного рэпера ЛИГАЛАЙЗА. Его хиты вызвали настоящий фурор и заставили публику петь в унисон.
Экстравагантное модерн-кабаре EMPIRE SHOW поразило гостей своими эпатажными костюмами и изящной, чувственной, но динамичной хореографией.
Организаторы благодарят всех, кто принял участие в этом мероприятии и ждут вас снова в начале следующего года на Новогодней вечеринке.
Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee