Бьянку Цензори обвинили в организации оргий в офисе Канье Уэста

В них утверждается, что в офисе Канье Уэста проходили свои секс-вечеринки. Лорен рассказала, что у рэпера была импровизированная спальня, которая состояла лишь из матраса на полу, подушек и одеяла. Работники артиста делали все возможное, чтобы он ощущал себя „могущественным и защищенным“.