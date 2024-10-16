Бьянку Цензори обвинили в организации оргий в офисе Канье Уэста
Недавно бывшая помощница известного американского рэпера Канье Уэста подала на него в суд. Лорен Пишотта, работавшая с музыкантом в 2021—2022 годах, заявила, что он ее изнасиловал на одной из вечеринок скандально известного продюсера Пи Дидди. Однако на этом откровения девушки не закончились. Накануне в распоряжении журналистов издания The Sun оказались новые материалы иска.
В них утверждается, что в офисе Канье Уэста проходили свои секс-вечеринки. Лорен рассказала, что у рэпера была импровизированная спальня, которая состояла лишь из матраса на полу, подушек и одеяла. Работники артиста делали все возможное, чтобы он ощущал себя „могущественным и защищенным“.
Помимо прочего, разного рода извращения Канье устраивал и в дорогостоящих отелях. Главным координатором всех мероприятий была его супруга — модель Бьянка Цензори. Она также принимала участие в оргиях.
„По словам Пишотты, Цензори считалась „участницей секс-вечеринок по вызову““, — уточнили журналисты издания.