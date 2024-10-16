История организации Певческого праздника вошла в престижный список Green Destinations Top 100

Отмеченная история ярко показывает, что Фонд Эстонского праздника песни и танца и город Таллинн стремятся проводить мероприятия, соответствующие принципам социальной ответственности и охраны окружающей среды. Вице-мэр Таллинна Маргот Роозе подчеркнула: „Эстонцы глубоко уважают свое культурное наследие, ежегодно собираясь на Праздник песни и танца. Это событие, включенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, считается одним из крупнейших хоровых фестивалей в мире. Мероприятие, которое собирает более 125 000 участников, оказывает определенное воздействие на окружающую среду, и от нас зависит, будет ли это влияние положительным или отрицательны“.

В условиях роста потребления экологическая нагрузка от крупных мероприятий становится все более ощутимой. Поэтому Фонд Праздника песни и танца Эстонии и город Таллинн, который в 2023 году носил титул „Зеленой столицы Европы“, поставили задачу сделать фестиваль экологически устойчивым, минимизируя количество отходов. Одной из ключевых мер стало использование многоразовой посуды вместо одноразовой.

Ключевыми партнерами проекта выступили консультанты по экологичным мероприятиям Acento и компания Eesti Pandipakend, которые разработали масштабируемую систему использования многоразовой посуды и управления отходами. Благодаря этому удалось предотвратить использование полумиллиона одноразовых пластиковых изделий, что эквивалентно более чем 3,5 тоннам пластика.

„Программа „Таллинн 2035“ направлена на формирование экологически осознанного будущего, где важную роль играет ответственное отношение к окружающей среде. История успеха Праздника песни показывает, что даже крупные культурные события можно проводить с минимальным количеством отходов. При наличии мотивации, знаний и поддержки партнеров даже самые амбициозные цели в области устойчивого развития могут быть достигнуты. Я горжусь тем, что благодаря конкурсу Green Destinations наша история стала примером для всего мира“, – добавила Маргот Роозе.