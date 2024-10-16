Силовики: На Макса Коржа „пока еще нет“ уголовного дела — но с ним хотят провести „профилактическую беседу“

„Макса Каржа мы не вывазілі і не можам пацвердзіць, што ён пакінуў краіну. Але, Макс, калі ты гэта чытаеш і маеш патрэбу ў дапамозе — звяртайся“, — написал Стрижак в своем телеграм-канале. (Макса Коржа мы не вывозили из страны и не можем подтвердить, что он покинул страну. Но, Макс, если тебе нужна помощь – обращайся. – перевод, прим.ред)

На пост основателя фонда BYSOL отреагировал канал, связанный с ГУБОПиК. Там снова появились угрозы Коржу — сообщается, что если рэпер „свяжется с экстремистами“, то начнутся „уголовные дела, обыски и конфискация“.

„Пока еще нет никакого уголовного дела, все претензии правоохранителей по жалобам граждан можно снять простой профилактической беседой“, — заявили в ГУБОПиК.

Напомним, 15 октября силовики сообщили, что беларусский музыкант Макс Корж уехал из Беларуси. Подконтрольный ГУБОПиК телеграм-канал писал, что „в последнее время“ на певца „поступил ряд жалоб“ о том, что на зарубежных концертах он „скачет“ с бело-красно-белым флагом и поддерживает Украину, но „приезжает в Минск снимать клипы“.

По утверждению силовиков, Коржу „вежливо позвонили и вызвали в милицию для беседы, а тот взял и в ужасе сдр*снул из страны“.

Сам певец в своих соцсетях пока никак не прокомментировал заявления пропагандистов.