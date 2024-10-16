Воздержание для мужчин: каковы последствия жизни без секса?

На самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет: разные мужчины — разные обстоятельства. Количество половых партнеров меняется с возрастом, как меняется и сама потребность в сексе. Люди отличаются: кому-то хочется много и часто, кто-то совершенно нормально живет без секса, хотя из-за токсичной маскулинности в этом не принято признаваться.

В исследовании с участием 17 744 человек в США 15,2% мужчин и 26,7% женщин сообщили, что не занимались сексом последний год, в то время как 8,7% мужчин и 17,5% женщин сообщили, что не занимались сексом в течение 5 лет или больше. И знаете что? Их уровень счастья ничем не отличался от уровня счастья их более активных оппонентов.

Все зависит от того, по какой причине у мужчины нет секса: его ли это выбор или вина уже существующих проблем?

Если у вас нету секса...

Хотя многие исследования показывают, что регулярный секс может принести определенную пользу здоровью, включая улучшение функции иммунной системы, снижение артериального давления, снижение уровня стресса и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, если секса не будет в течение нескольких месяцев или даже лет, негативных физических побочных эффектов для здоровья не будет.

Да, от мастурбации снижается уровень стресса, но мастурбировать можно и в одиночку. Есть непрямая связь между эякуляцией и раком простаты. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что мужчины, которые эякулировали не менее 21 раза в месяц, имели более низкий риск рака простаты по сравнению с теми, кто эякулировал 4–7 раз в месяц. Но в этом исследовании использовались данные самооценки. Трудно сказать наверняка, действительно ли ответы людей точны, поскольку они не наблюдались в контролируемых лабораторных условиях. Да и сами условия исследования уже много раз подвергались критике.

Таким образом нет никаких убедительных исследований, которые доказали бы, что отказ от эякуляции вреден для здоровья.

Бывает ли спермотоксикоз?