Эстонская блогерка с удивлением узнала, что Кая Каллас больше не премьер-министр

„Знаешь, что я узнала?“ — спрашивает Маллукас свою подругу Кристину Пяртельпоэг в эпизоде передачи. „Надеюсь, это не прозвучит так, будто я не культурная, ведь я один из самых культурных людей, которых вы знаете. Возможно даже во всей Эстонии“, — говорит она в преддверии того, как собирается поделиться новой для себя информацией.