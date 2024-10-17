17.10.2024, 08:02
Эстонская блогерка с удивлением узнала, что Кая Каллас больше не премьер-министр
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня на платформе Go3 вышел финальный эпизод реалити-шоу „Mida Mallukat!“. В выпуске Маллукас с удивлением узнает, что Кая Каллас уже несколько месяцев не является премьер-министром Эстонии.
„Знаешь, что я узнала?“ — спрашивает Маллукас свою подругу Кристину Пяртельпоэг в эпизоде передачи. „Надеюсь, это не прозвучит так, будто я не культурная, ведь я один из самых культурных людей, которых вы знаете. Возможно даже во всей Эстонии“, — говорит она в преддверии того, как собирается поделиться новой для себя информацией.
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