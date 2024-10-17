Культура
17.10.2024, 10:04

ГАЛЕРЕЯ | Смотри, кто пришёл! В Морском музее отметили 25-летие кругосветного путешествия эстонцев на яхте Lennuk

 

Сегодня исполняется 25 лет с начала кругосветного путешествия яхты „Lennuk“. В Эстонском морском музее по этому случаю была представлена книга Тийта Пруули „Eesti lipp ümber palli. Isiklikku“, основанная на его дневниках о путешествии. Посмотрите галерею, чтобы узнать, кто посетил это событие!

Сегодня вечером в Эстонском морском музее чествовали эстонцев, совершивших 25 лет назад кругосветное путешествие на яхте. На мероприятии также была представлена книга „Eesti lipp ümber palli. Isiklikku“, основанная на дневниках моряка Тийта Пруули. Это продолжение его предыдущей книги „Eesti lipp ümber palli“, но на этот раз акцент сделан не на романтике мореплавания и культурах, а на одиночестве и тоске моряка. В честь этого исторического путешествия Эстонская почта также выпустила марку „Lennuk 25“.

„Ровно 25 лет назад мы отправились из Пирита в кругосветное путешествие, чтобы впервые под эстонским флагом обойти земной шар, стартовав и вернувшись в Таллинн, используя исключительно природные водные пути, преодолев около 37 000 морских миль. Путешествие на 14-метровой яхте заняло около полутора лет, и вернулись мы в Пирита в марте 2001 года. Руководил плаванием капитан яхты Март Саарсо, а его покровителем был президент Леннарт Мери“, — рассказал матрос яхты „Lennuk“ Тийт Пруули.

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