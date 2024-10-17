ГАЛЕРЕЯ | Смотри, кто пришёл! В Морском музее отметили 25-летие кругосветного путешествия эстонцев на яхте Lennuk

Сегодня вечером в Эстонском морском музее чествовали эстонцев, совершивших 25 лет назад кругосветное путешествие на яхте. На мероприятии также была представлена книга „Eesti lipp ümber palli. Isiklikku“, основанная на дневниках моряка Тийта Пруули. Это продолжение его предыдущей книги „Eesti lipp ümber palli“, но на этот раз акцент сделан не на романтике мореплавания и культурах, а на одиночестве и тоске моряка. В честь этого исторического путешествия Эстонская почта также выпустила марку „Lennuk 25“.