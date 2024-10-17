ГАЛЕРЕЯ | Смотри, кто пришёл! В Морском музее отметили 25-летие кругосветного путешествия эстонцев на яхте Lennuk
Сегодня исполняется 25 лет с начала кругосветного путешествия яхты „Lennuk“. В Эстонском морском музее по этому случаю была представлена книга Тийта Пруули „Eesti lipp ümber palli. Isiklikku“, основанная на его дневниках о путешествии. Посмотрите галерею, чтобы узнать, кто посетил это событие!
Сегодня вечером в Эстонском морском музее чествовали эстонцев, совершивших 25 лет назад кругосветное путешествие на яхте. На мероприятии также была представлена книга „Eesti lipp ümber palli. Isiklikku“, основанная на дневниках моряка Тийта Пруули. Это продолжение его предыдущей книги „Eesti lipp ümber palli“, но на этот раз акцент сделан не на романтике мореплавания и культурах, а на одиночестве и тоске моряка. В честь этого исторического путешествия Эстонская почта также выпустила марку „Lennuk 25“.