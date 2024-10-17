Более 35 различных сортов устриц! На выходных в Таллинне вновь пройдет фестиваль Oysterfest

В рамках этого популярного во всем мире фестиваля начало устричного сезона празднуют от Нью-Йорка до Дании. В Эстонии Oysterboys проаодят этот фестиваль уже третий год под. Это самый большой фестиваль устриц в Эстонии, на котором представлено более 35 различных сортов устриц из Франции, Ирландии, Нидерландов и Португалии и более 6000 устриц, которые можно съесть.

Помимо устриц, на фестивале представлен широкий выбор вин, которые идеально гармонируют вместе с устрицами. Big Green Egg снова будет присутствовать со своими уже известными грилями. Лучший производитель свежей икры Struia из Франции предложит широкий ассортимент свежей осетровой икры. Кроме того, на фестивале будет зона с морепродуктами и сашими-бар.

В течение дня будут проходить увлекательные открытые для всех тренинги на главной сцене, а также платные тренинги в учебном зале. Опытные ценители устриц, а также гурманы, только делающие первые шаги в этом мире, смогут открыть для себя много нового!

Фестиваль пройдет 19 октября с 14 до 20 часов в Котле культуры в Таллинне.

Вместе с билетом посетители получат приветственные напиток и устрицу. Больше информации - здесь.