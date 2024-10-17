ВИДЕО | „Не прикасайся ко мне“: Сальма Хайек и Николь Кидман спровоцировали слухи о вражде

Николь Кидман и Сальма Хайек спровоцировали слухи о вражде во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Австралийская актриса, казалось, упрекала свою мексикано-американскую коллегу, прежде чем отказаться сфотографироваться с ней, вызвав предположение, что дуэт втянут в ожесточенную вражду.

Впрочем, несмотря на возмущение из-за якобы холодного отношения Кидман, актрису, как сообщается, разозлили фотографы мероприятия.

Говорят, что Сальма и Николь обменивались советами после того, как позировали для фотографий вместе с Кэти Перри на показе Balenciaga во время Недели моды в Париже, когда Кидман устала от призывов о еще нескольких кадрах и ушла.

Кидман в больших черных солнцезащитных очках, кажется, ударила Сальму по руке, когда та попросила ее сфотографироваться, прежде чем уйти. „Не прикасайся ко мне“, — сказала Николь Сальме.

„Проблемы нет“, — рассказывает инсайдер.

„Это фрагмент видео, который не соответствует действительности. Есть фото, на котором они позируют вместе. Ничего не произошло. Они друзья, и с ними все хорошо, несмотря на то, что кто-то думает“, — добавил источник.

Они добавили: „Николь не грубая. Вообще. Иногда она может быть неуклюжей, но она не грубая“.

Позже Николь вернулась и сфотографировалась с Сальмой и Кэти Перри.