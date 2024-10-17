ГАЛЕРЕЯ | Гости со всей Эстонии и из-за рубежа собрались в Кяру, чтобы погрузиться в мир коми культуры

Организатор праздника коми Наталья Ганова сказала: „Я приехала в Эстонию учиться в университете в 1998 году, с тех пор живу в Эстонии и очень люблю эту страну, которая стала домом для меня и для моей семьи, для моих земляков, которые также приехали в Эстонию учиться или работать. Мы являемся коми по национальности и стараемся сохранить своё богатое наследие, уважая наши традиции и обычаи, музыку и национальную кухню. Наши песни и легенды рассказывают о любви, лесах, реках и об истории нашего народа на протяжении многих лет. Несмотря на то, что мы много лет живём вдали от земли, на которой родились, нас объединяет сильная связь с нашими корнями. Мы ценим свои традиции и стараемся сохранять их живыми как в повседневной жизни, так и на наших совместных встречах. Наша цель — сделать коми язык более заметным как среди коми, так и среди тех, кто интересуется коми языком, показать, что можно смело использовать свой красивый родной язык в повседневной жизни и в социальных сетях, способствовать передаче коми традиций следующим поколениям и делиться ими как друг с другом, так и со всеми, кто проявляет интерес к Коми краю, коми языку, коми культуре и коми народу. Также наша цель — научиться петь наши коми песни так, как это когда-то делали наши бабушки, поэтому летом был создан коми фольклорный ансамбль „LOLAV!“ (в переводе с коми - „Дыши!“)“.