ГАЛЕРЕЯ | Гости со всей Эстонии и из-за рубежа собрались в Кяру, чтобы погрузиться в мир коми культуры
В минувшие выходные резиденция Керро, часть знаменитого Музея колясок в Кяру, превратилась в настоящий центр коми культуры. Гости со всей Эстонии, а также из далекой Германии и Испании собрались вместе, чтобы окунуться в удивительный мир коми народа.
Октябрь в Эстонии – это особый месяц, посвященный Дням родственных народов. Это время, когда страна обращает свой взор на богатую культуру финно-угорских народов, к которым относится и эстонский народ. В течение этого месяца проводятся различные мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы, посвященные традициям, музыке и языку финно-угорских народов. К финно-уграм относятся венгры, ханты, манси, коми, коми-пермяки, удмурты, марийцы, карелы, финны, эстонцы, вепсы, саамы, мордва, ижора, ливы. Общую численность финно-угорских народов оценивают в 25 миллионов человек.
День коми стал ярким событием для всех участников. Гости смогли не только познакомиться с традиционной коми кухней, попробовав знаменитые картофельные пирожки – шаньги, но и научиться готовить их самостоятельно.
Организатор праздника коми Наталья Ганова сказала: „Я приехала в Эстонию учиться в университете в 1998 году, с тех пор живу в Эстонии и очень люблю эту страну, которая стала домом для меня и для моей семьи, для моих земляков, которые также приехали в Эстонию учиться или работать. Мы являемся коми по национальности и стараемся сохранить своё богатое наследие, уважая наши традиции и обычаи, музыку и национальную кухню. Наши песни и легенды рассказывают о любви, лесах, реках и об истории нашего народа на протяжении многих лет. Несмотря на то, что мы много лет живём вдали от земли, на которой родились, нас объединяет сильная связь с нашими корнями. Мы ценим свои традиции и стараемся сохранять их живыми как в повседневной жизни, так и на наших совместных встречах. Наша цель — сделать коми язык более заметным как среди коми, так и среди тех, кто интересуется коми языком, показать, что можно смело использовать свой красивый родной язык в повседневной жизни и в социальных сетях, способствовать передаче коми традиций следующим поколениям и делиться ими как друг с другом, так и со всеми, кто проявляет интерес к Коми краю, коми языку, коми культуре и коми народу. Также наша цель — научиться петь наши коми песни так, как это когда-то делали наши бабушки, поэтому летом был создан коми фольклорный ансамбль „LOLAV!“ (в переводе с коми - „Дыши!“)“.
Звуки коми музыки, исполненной на традиционных инструментах, создавали неповторимую атмосферу праздника. Все участники, являющиеся коми по национальности, с удовольствием пели песни на родном языке, передавая свою любовь к культуре следующему поколению.
Помимо кулинарии и музыки, гости могли узнать больше о других аспектах коми культуры. Были представлены доклады про язык и культуру кому, про традиционные ремесла, такие как резьба по дереву, плетение из бересты и создание кукол.
Директор музея Алена Суржикова подчеркнула важность таких событий: „Мы всегда рады сотрудничать с талантливыми людьми и, конечно, важно, поддерживать культуру малых народов. Эстония всегда поддерживала культуру финно-угорских народов, потому как сами принадлежим к финно-уграм“.
Организаторы мероприятия выражают глубокую благодарность Музею колясок в Кяру за предоставленную площадку и всем гостям за активное участие. День коми стал ярким доказательством того, что коми культура жива и интересна людям разных возрастов и национальностей.
Мероприятие поддержал эстонский Фонд интеграции.
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