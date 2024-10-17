В Таллинне проходит ретроспектива легендарной режиссерки Аньес Варды

„Аньес Варда - одна из самых известных женщин-режиссеров в истории кино, и поскольку ни для кого не секрет, что женщины-режиссеры постоянно и систематически маргинализируются в истории кино, мы посчитали, что более пристальный взгляд на Варду просто необходим““, - говорит Тристан Приймяги, составивший программу ретроспективы работ Аньес Варды.

,„Варда начала снимать фильмы в возрасте 27 лет и закончила в 89 лет. В этой долгой карьере были самые разные периоды, но Варда почти всегда шла по своему собственному пути, иногда на шаг опережая других, иногда идя не по проторенной дорожке“, - добавил он.

Аньес Варда своим дебютным фильмом „Пуэнт-Курт“ в 1955 году, по сути, проложила путь французской новой волне, экспериментируя с короткой формой и смешивая документальное и художественное кино на протяжении всей своей жизни, а иногда выводя индивидуальность своих фильмов на совершенно новый уровень. Она всегда была очень смелой режиссеркой, как в том, как она выражает свои взгляды, так и в том, как она их изображает. Ее фильмы всегда были полностью переплетены с ее собственной жизнью: она художница, чья жизнь комментирует ее работу, а ее работа комментирует ее искусство.