Группа Sigur Rós даст два концерта с Таллиннским камерным оркестром

В эфирном звуковом языке Sigur Rós, которые собрались 30 лет назад в столице Исландии Рейкьявике, электронный эмбиент, современная музыка и пост-рок встречаются с прекрасными мелодиями и меланхоличным фальцетом певца и гитариста Йоуна Тоура „Йонси“ Биргиссона, который поет как на исландском, так и на вымышленном хоуплендском языке (vonlenska).

Sigur Rós выступит с Таллиннским камерным оркестром в концертном зале Alexela 19 и 20 сентября 2025 года. Двери на концерты откроются в 19:00, первое отделение продлится с 20:00 до 21:00, второе отделение — с 21:20 до 22:20.

Это единственные концерты тура Sigur Rós с оркестрами в странах Балтии, на которые в Piletilevi будет доступно ограниченное количество билетов. Открытая продажа начнется в пятницу, 18 октября, в 10:00.

Sigur Rós сотрудничает с платформой PLUS1, посредством которой 1 евро с каждого проданного билета передается в организацию War Child, которая помогает защищать, обучать и отстаивать права детей, пострадавших от войны.

В прошлом году, после десятилетнего перерыва, вышел восьмой полноформатный студийный альбом группы, Átta, минималистичный шедевр, записанный совместно с London Contemporary Orchestra и с продюсером Полом Корли (Oneohtrix Point Never, Тим Хекер). Этот одновременно величественный и интимный песенный цикл отправляет слушателя в путешествие между знакомым и неизведанным, роскошными струнными каскадами и тишиной, оперным экстазом и горько-сладким самосозерцанием, древним языком и посланиями об изменении климата.

Йонси называет альбом „тяжелым, но полным надежд“ и признает, что он был написан в сумраке пандемии и войны в Украине, но озарен лучами чистого золотого света, прорезающими тьму. „Мы всегда подходим к каждому нашему альбому так, как будто это наш последний релиз. Мы всегда думаем об изменении климата, о гибели и хотя в то время, когда мы записывали этот альбом, мир казался довольно мрачным местом, мы верили, что там, где есть тьма, однажды появится свет“.