Группа Sigur Rós даст два концерта с Таллиннским камерным оркестром
В сентябре следующего года патриархи исландского эпического пост-рока Sigur Rós приедут в Эстонию в рамках тура с оркестрами. 19 и 20 сентября 2025 года одна из самых уважаемых и успешных групп в истории современной музыки даст два уникальных концерта в Таллинне, в Alexela Kontserdimaja, представив свой последний студийный альбом Átta вместе с расширенным составом Таллиннского камерного оркестра. Выступления станут частью их недавно объявленного тура с оркестрами по ЕС и Великобритании.
В эфирном звуковом языке Sigur Rós, которые собрались 30 лет назад в столице Исландии Рейкьявике, электронный эмбиент, современная музыка и пост-рок встречаются с прекрасными мелодиями и меланхоличным фальцетом певца и гитариста Йоуна Тоура „Йонси“ Биргиссона, который поет как на исландском, так и на вымышленном хоуплендском языке (vonlenska).
Sigur Rós выступит с Таллиннским камерным оркестром в концертном зале Alexela 19 и 20 сентября 2025 года. Двери на концерты откроются в 19:00, первое отделение продлится с 20:00 до 21:00, второе отделение — с 21:20 до 22:20.
Это единственные концерты тура Sigur Rós с оркестрами в странах Балтии, на которые в Piletilevi будет доступно ограниченное количество билетов. Открытая продажа начнется в пятницу, 18 октября, в 10:00.
Sigur Rós сотрудничает с платформой PLUS1, посредством которой 1 евро с каждого проданного билета передается в организацию War Child, которая помогает защищать, обучать и отстаивать права детей, пострадавших от войны.
В прошлом году, после десятилетнего перерыва, вышел восьмой полноформатный студийный альбом группы, Átta, минималистичный шедевр, записанный совместно с London Contemporary Orchestra и с продюсером Полом Корли (Oneohtrix Point Never, Тим Хекер). Этот одновременно величественный и интимный песенный цикл отправляет слушателя в путешествие между знакомым и неизведанным, роскошными струнными каскадами и тишиной, оперным экстазом и горько-сладким самосозерцанием, древним языком и посланиями об изменении климата.
Йонси называет альбом „тяжелым, но полным надежд“ и признает, что он был написан в сумраке пандемии и войны в Украине, но озарен лучами чистого золотого света, прорезающими тьму. „Мы всегда подходим к каждому нашему альбому так, как будто это наш последний релиз. Мы всегда думаем об изменении климата, о гибели и хотя в то время, когда мы записывали этот альбом, мир казался довольно мрачным местом, мы верили, что там, где есть тьма, однажды появится свет“.
Sigur Rós начали свою деятельность в 1994 году, через несколько дней после рождения сестры Йонси по имени Сигуррос (в переводе с исландского: „Роза Победы“), в честь которой группа и получила свое название. Альбом 1999 года Ágætis byrjun принес им международную известность; среди поклонников пластинки были законодатели вкусов из мировой музыкальной прессы, а также Дэвид Боуи и Radiohead. Релиз также закрепил плавный стиль игры Йонси: он играл на гитаре смычком для виолончели и усиливал звучание реверберацией. За альбомом последовал ряд наград, а также золотые и платиновые диски ( ) (2002), Takk (2005) и Með suð í eyrum við spilum endalaust (2008). Творчество Sigur Ros относят к жанрам пост-рок, эмбиент, дрим-поп и шугейз, но, прежде всего, они создают красивую и мастерски сочиненную музыку, парящую над стилями. Ее исполняли современные классики Kronos Quartet; она была представлена в таких популярных фильмах и сериалах, как „Ванильное небо“, „Игра престолов“ и „Симпсоны“.
Помимо Йонси, в нынешний состав группы, которая все более мастерски реализует свои таланты и идеи от записи к записи и от концерта к концерту, входят еще один один из основателей ансамбля, басист Георг „Гогги“ Холм, а также мультиинструменталист Кьяртан Свейнссон, который присоединился к Sigur Rós в 1998 году.
2025 год будет особенным для группы еще и потому, что их основополагающему альбому Takk исполнится 20 лет. Sigur Rós выступала в Эстонии только один раз, дав незабываемый аншлаговый концерт в Rock Café в 2008 году. На этот раз закаленных на крупнейших сценах мира артистов можно будет услышать во время двух уникальных вечеров в Alexela Kontserdimaja, где они выступят с расширенным составом Таллиннского камерного оркестра (TKO), состоящим из 41 участника.
Главный музыкальный коллектив Таллиннской филармонии был основан в 1993 году Тыну Кальюсте, который в настоящее время является художественным руководителем и главным дирижером ТКО. Всемирно признанный лауреат премии „Грэмми“, Таллиннский камерный оркестр, среди прочего, выпустил на лейбле ECM запись произведения Арво Пярта Te Deum, которая целый год оставалась в первой десятке мировых чартов, и выступал на самых престижных музыкальных фестивалях по всему миру. За последние три десятилетия он стал одним из знаковых оркестров Эстонии и желанным гостем на многочисленных сценах в Европе и за ее пределами. TCO добились признания за свои художественные концепции и мастерство интерпретации.
Другие оркестры, с которыми будет сотрудничать группа, включают London Contemporary Orchestra (LCO), Taiwan National Symphony Orchestra, Resound Collective, Brisbane Philharmonic и Melbourne Symphony Orchestra. В рамках тура Sigur Rós выступят на ряде знаковых оркестровых площадок мира, включая лондонский Royal Albert Hall, римский Sala Santa Cecilia, парижский Salle Playel, брюссельский Bozar и венский Konzerthaus.