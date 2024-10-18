Истерика из-за отвергнувшей любимой и наркотики в номере: подробности смерти солиста One Direction Лиама Пейна
Фанаты One Direction в ужасе, они до сих пор не хотят верить в то, что бывший участник группы покончил с собой. Лиаму Пейну был 31 год, и всем казалось, что вся жизнь у него только впереди, пишет Starhit.
В среду ночью пришла весть о трагической смерти Лиама Пейна. Артист погиб в Буэнос-Айресе, упав с балкона отеля. Звезда прилетел в Аргентину, чтобы посетить концерт коллеги по One Direction, который прошел в начале октября.
Как сообщил представитель городской службы Альберто Кресенти, знаменитость получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. „В 17:04 по местному времени (23:04 по Москве) поступил сигнал о том, что человек лежит во внутреннем дворике в Casa Sur. В 17:11 приехала скорая помощь и констатировала смерть мужчины. Позже мы узнали, что он был известным певцом. К сожалению, травмы, которые он получил в результате падения, оказались смертельными. Его нельзя было спасти“, — передал Кресенти.
Незадолго до трагедии Лиам опубликовал в соцсетях совместную фотографию с девушкой. Поэтому фанаты до последнего верили, что сообщения о его смерти были ошибкой, но увы…
В день смерти певец узнал, что любимая, с которой он однажды расставался, изменила ему. Хоть и известно, что Лиам и сам не раз ходил налево, новость о неверности Кейт довела его до истерики. Мужчина устроил дебош в своем номере, разбив телевизор и ноутбук, также предполагается, что он употребил наркотики, так как ими был усыпан его стол.
Напомним, Пейн подтвердил роман с эффектной блондинкой два года назад. Близкие экс-солиста One Direction делились, что он без ума от Кейт, которая одобряла его рок-н-рольный образ жизни и тусовалась вместе с ним.
Публика предполагала, что Лиам счастлив с новой возлюбленной, но его бывшая говорила об обратном. Майя Генри, встречавшаяся со звездой с 2019 по 2022 годы, написала биографический роман, где рассказала шокирующую правду о нем. Хоть Майя не называла имя избранника, который насиловал ее и издевался над ней морально, все поняли, кого она имела в виду.
Девушка намекала, что носила ребенка селебрити, но он настоял на аборте. Близкие артиста стыдили модель за эти откровения, упрекая в том, что книга пошатнула его психику. А в соцсетях Генри жаловалась, что Пейн до недавних пор терроризировал ее звонками и сообщениями, умоляя поговорить с ним.
Для фанатов популярного, но уже не активного коллектива не секрет, что Лиам страдал от алкогольной зависимости, ведь он не стеснялся об этом рассказывать. Как раз таки на некоторое время расставшись с Кейт в прошлом году, певец гордился тем, что трезв больше 100 дней. „Я чувствую себя потрясающе, я чувствую себя очень, очень хорошо, и поддержка фанатов была очень, очень хорошей, так что я очень счастлив“, — радовался знаменитость.
Пейн делился планами, заверяя, что выпустит новый альбом, поедет в тур и увидится с поклонниками. К слову, в марте исполнитель представил трек Teardrops, а буквально за два дня до его смерти сообщалось, что с этой песней он представит Шотландию в 22-м сезоне WorldVision Song Contest.