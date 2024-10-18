Истерика из-за отвергнувшей любимой и наркотики в номере: подробности смерти солиста One Direction Лиама Пейна

В среду ночью пришла весть о трагической смерти Лиама Пейна. Артист погиб в Буэнос-Айресе, упав с балкона отеля. Звезда прилетел в Аргентину, чтобы посетить концерт коллеги по One Direction, который прошел в начале октября.

Как сообщил представитель городской службы Альберто Кресенти, знаменитость получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. „В 17:04 по местному времени (23:04 по Москве) поступил сигнал о том, что человек лежит во внутреннем дворике в Casa Sur. В 17:11 приехала скорая помощь и констатировала смерть мужчины. Позже мы узнали, что он был известным певцом. К сожалению, травмы, которые он получил в результате падения, оказались смертельными. Его нельзя было спасти“, — передал Кресенти.

Незадолго до трагедии Лиам опубликовал в соцсетях совместную фотографию с девушкой. Поэтому фанаты до последнего верили, что сообщения о его смерти были ошибкой, но увы…

В день смерти певец узнал, что любимая, с которой он однажды расставался, изменила ему. Хоть и известно, что Лиам и сам не раз ходил налево, новость о неверности Кейт довела его до истерики. Мужчина устроил дебош в своем номере, разбив телевизор и ноутбук, также предполагается, что он употребил наркотики, так как ими был усыпан его стол.

Напомним, Пейн подтвердил роман с эффектной блондинкой два года назад. Близкие экс-солиста One Direction делились, что он без ума от Кейт, которая одобряла его рок-н-рольный образ жизни и тусовалась вместе с ним.

Публика предполагала, что Лиам счастлив с новой возлюбленной, но его бывшая говорила об обратном. Майя Генри, встречавшаяся со звездой с 2019 по 2022 годы, написала биографический роман, где рассказала шокирующую правду о нем. Хоть Майя не называла имя избранника, который насиловал ее и издевался над ней морально, все поняли, кого она имела в виду.